Futbol tutkunları Süper Lig'in başlamasını dört gözle bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların takvimini açıkladı. Kadrolarını yeni isimlerle güçlendiren takımların taraftarları da Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları başladı mı? sorularını sormaya başladı. Süper Lig'in açılış maçı 13 Ağustos'ta son şampiyon Beşiktaş ile Rizespor arasında oynanacak.

Futbol tutkunları Süper Lig'in başlamasını dört gözle bekliyor. Türkiye Futbol Federasyonu 2021-2022 sezonunda oynanacak maçların takvimini açıkladı. Kadrolarını yeni isimlerle güçlendiren takımların taraftarları da Süper Lig ne zaman başlıyor? 2021-2022 Süper Lig maçları başladı mı? sorularını sormaya başladı. Süper Lig'in açılış maçı 13 Ağustos'ta son şampiyon Beşiktaş ile Rizespor arasında oynanacak.

Süper Lig yeni sezona merhaba diyor. Yeni transferlerle güçlerine güç katan takımlar yeni sezonda taraftarlarını sevindirmek istiyor. Takımlarının maçlarını izlemek için sabırsızlanan taraftarlar Süper Lig ne zaman başlıyor? sorusuna yanıt arıyor. TFF Süper Lig'in açılış takvimini duyurdu. İşte Süper Lig'in başlama tarihi...

Süper Lig ne zaman başlıyor?

Süper Lig 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak Süper Lig, 22 Mayıs'ta tamamlanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig'in başlama tarihini çıkladı. Süper Lig 13 Ağustos Cumartesi günü saat 20:30'da ligin son şampiyonu Beşiktaş ve Rizespor arasındaki mücadele ile başlayacak.

Süper Lig'de derbiler ne zaman?

Süper Lig'in en heyecanlı karşılaşmaları olan derbilerin ne zaman yapılacağı da belli oldu. Ligde ilk derbi 10. haftada Beşiktaş ile Galatasaray arasında oynanacak. 13. haftada Galatasaray ile Fenerbahçe, 17. haftada ise Fenerbahçe ile Beşiktaş karşı karşıya gelecek. Ayrıca, ligin 4. haftasındaki Trabzonspor-Galatasaray, 9. haftasındaki Trabzonspor-Fenerbahçe ve 12. haftasındaki Beşiktaş-Trabzonspor müsabakaları oynanacak.

Süper Lig'de hangi maçlar hafta içi olacak?

Süper Lig'de 6, 18 ve 22'inci haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak.

Süper Lig'de hangi ilden kaç takım var?

Süper Lig'de İstanbul'dan 6, Antalya ile İzmir'den 2'şer, Adana, Gaziantep, Giresun, Hatay, Kayseri, Konya, Malatya, Rize, Sivas ve Trabzon'dan da birer takım mücadele edecek.

Spor Toto Süper Lig 1. Hafta Fikstürü

Yeni Malatyaspor-Trabzonspor

Beşiktaş-Çaykur Rizespor

Fatih Karagümrük-Gaziantep FK

Giresunspor-Galatasaray

Hatayspor-Kasımpaşa

Sivasspor-Konyaspor

Adana Demirspor-Fenerbahçe

Başakşehir FK-Alanyaspor

Altay-Kayserispor

Antalyaspor-Göztepe

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