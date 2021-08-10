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TIMETURK / SPOR / Süper Lig'in en gollü maçları

Süper Lig'in en gollü maçları

Bu sezon 64 yaşına girecek eski adıyla Türkiye 1. Futbol Ligi, son yıllardaki adıyla Süper Lig'de şimdiye dek bir maçta en fazla 12 gol atıldı.

6 Saat Önce
2021-08-10 10:17:18
Süper Lig'in en gollü maçları

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Fenerbahçe ile Gaziantepspor arasında 1991-1992 sezonunda Fenerbahçe Stadı'nda yapılan 30. ve son hafta maçını sarı-lacivertli ekip 8-4 kazandı. Karşılaşma, atılan toplam 12 golle lig tarihinin en çok skor üretilen müsabakası olarak kayıtlara geçti.

Bu tarihi maçta Fenerbahçe'nin gollerini Tanju Çolak (3), Nuri Kamburoğlu (2), Gerson Candido de Paula, Aykut Kocaman ve Gaziantepsporlu İhsan Okay (kendi kalesine), Gaziantepspor'un gollerini ise Durmuş Ali Çolak, Marcello Thomas Monteiro, Hamdi Özturgut ile Fenerbahçeli Semih Yuvakuran (kendi kalesine) attı.

13 özel maç

Ligde geride kalan 63 sezonda, 10 ve daha fazla gol atılan maç sayısı 13 oldu.

Bu arada, Süper Lig'in son 16 sezonunda ise sporseverler bir maçta 10 ve üzerinde gol izleyemedi.

"Dört büyükler"in katkısı

Lig tarihinde en gollü geçen maçlara "Dört büyükler"in katkısı fazla oldu.

Ligde şimdiye dek en gollü geçen 13 maçtan 8'inde Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un imzası bulunuyor.

Sporseverler, Beşiktaş ile Galatasaray'ın üçer, Fenerbahçe ile Trabzonspor'un da birer maçında 10 ve daha fazla golü bir arada izleme keyfini yaşadı.

Ligin en fazla gol atılan maçları

Türkiye'nin en üst kademe futbol liginde geride kalan 63 sezonda, bir maçta 10 ve daha fazla gol atılan müsabakalar şöyle:

süper lig tarihi-en gollü maçlar1

süper lig tarihi-en gollü maçlar2

En gollü beraberlikler

Lig tarihinde şimdiye dek yapılan maçlarda 4-4'lük skorla alınan en gollü beraberlikler ise şöyle:

süper lig tarihi-en gollü beraberlikler

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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