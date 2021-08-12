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Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk haftanın hakemleri belli oldu

Süper Lig’de 2021-2022 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler açıklandı.

1 Saat Önce
2021-08-12 12:35:57
Süper Lig heyecanı başlıyor: İlk haftanın hakemleri belli oldu

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Süper Lig'de yeni sezon heyecanı yarın oynanacak Beşiktaş - Ç.Rizespor maçıyla başlıyor. Merkez Hakem Kurulu, ilk hafta oynanacak maçlarda görev alacak hakemleri açıkladı. Buna göre sezonun açılış maçında Zorbay Küçük düdük çalacak.

Süper Lig'in ilk haftasında oynanacak maçlarda görev yapacak hakemler şöyle:

13 AĞUSTOS CUMA

20.30 Beşiktaş - Ç.Rizespor: Zorbay Küçük

14 AĞUSTOS CUMARTESİ

19.15 Fatih Karagümrük - Gaziantep Futbol Kulübü: Cüneyt Çakır

21.45 Altay - Kayserispor: Suat Arslanboğa

21.45 A.Hatayspor - Kasımpaşa: Arda Kardeşler

15 AĞUSTOS PAZAR

19.15 M.Başakşehir - Alanyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

21.45 Fraport Tav Antalyaspor - Göztepe: Yasin Kol

21.45 Adana Demirspor - Fenerbahçe: Ali Şansalan

16 AĞUSTOS PAZARTESİ

19.15 Yeni Malatyaspor - Trabzonspor: Atilla Karaoğlan

19.15 DG Sivasspor - İH Konyaspor: Fırat Aydınus

21.45 Giresunspor - Galatasaray: Erkan Özdamar

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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