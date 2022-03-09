Süper Lig hakemleri neden değişti? Yeni Süper Lig hakemleri kimler?
Süper Lig hakemleri neden değişti? MHK kararı ile Süper Lig hakemlerinde değişiklik yapıldı. Birçok hakem kadrodan çıkarıldı. Peki ama yeni Süper Lig hakemleri hangileri? Hangi hakemler Süper Lig'de maç yönetemeyecek? İşte merak edilen güncel Süper Lig hakemleri...
2022-03-09 20:54:21
MHK kararı ile Süper Lig hakemlerinde değişiklik yapıldı. Birçok hakem kadrodan çıkarıldı. Peki ama yeni Süper Lig hakemleri hangileri? Hangi hakemler Süper Lig'de maç yönetemeyecek? İşte merak edilen güncel Süper Lig hakemleri...
Süper Lig hakemleri neden değişti?
Türkiye Futbol Federasyonu ani bir kararla birçok hakemi listesinden çıkardı. Görev yapmakta olan 13 hakemin listeden çıkarılmış olduğu dikkatlerden kaçmadı.
Kulislerde, hem yaş sınırının hem de kulüplerin şikayetlerinin göz önünde bulundurulduğu ileri sürüldü. Fakat konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.
Süper Lig hakem listesi
Yaşar Kemal Uğurlu
Halil Umut Meler
Atilla Karaoğlan
Arda Kardeşler
Erkan Özdamar
Ümit Öztürk
Mete Kalkavan
Ali Şansalan
Sarper Barış Saka
Zorbay Küçük
Yasin Kol
Volkan Bayarslan
Kadir Sağlam
Mustafa Kürşad Filiz
Çağdaş Altay
TFF VAR hakemleri
Özgüç Türkalp
Özgür Yankaya
Emre Malok
Erkan Engi
Hangi hakemler listeden çıkarıldı?
Alınan kararlara göre 13 hakem listeden çıkarıldı. Süper Lig'de görev yapan Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'nın listeden çıkarıldığı bildirildi. .
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