Süper Lig hakemleri neden değişti? Yeni Süper Lig hakemleri kimler?

Süper Lig hakemleri neden değişti? MHK kararı ile Süper Lig hakemlerinde değişiklik yapıldı. Birçok hakem kadrodan çıkarıldı. Peki ama yeni Süper Lig hakemleri hangileri? Hangi hakemler Süper Lig'de maç yönetemeyecek? İşte merak edilen güncel Süper Lig hakemleri...

MHK kararı ile Süper Lig hakemlerinde değişiklik yapıldı. Birçok hakem kadrodan çıkarıldı. Peki ama yeni Süper Lig hakemleri hangileri? Hangi hakemler Süper Lig'de maç yönetemeyecek? İşte merak edilen güncel Süper Lig hakemleri...

Süper Lig hakemleri neden değişti?

Türkiye Futbol Federasyonu ani bir kararla birçok hakemi listesinden çıkardı. Görev yapmakta olan 13 hakemin listeden çıkarılmış olduğu dikkatlerden kaçmadı.

Kulislerde, hem yaş sınırının hem de kulüplerin şikayetlerinin göz önünde bulundurulduğu ileri sürüldü. Fakat konuyla ilgili henüz net bir açıklama yapılmadı.

Süper Lig hakem listesi

Yaşar Kemal Uğurlu

Halil Umut Meler

Atilla Karaoğlan

Arda Kardeşler

Erkan Özdamar

Ümit Öztürk

Mete Kalkavan

Ali Şansalan

Sarper Barış Saka

Zorbay Küçük

Yasin Kol

Volkan Bayarslan

Kadir Sağlam

Mustafa Kürşad Filiz

Çağdaş Altay

TFF VAR hakemleri

Özgüç Türkalp

Özgür Yankaya

Emre Malok

Erkan Engi

Hangi hakemler listeden çıkarıldı?

Alınan kararlara göre 13 hakem listeden çıkarıldı. Süper Lig'de görev yapan Cüneyt Çakır, Ali Palabıyık, Aldulkadir Bitigen, Fırat Aydınus, Bahattin Şimşek, Burak Şeker, Suat Arslanboğa, Hüseyin Göçek, Mert Güzenge, Tugay Kaan Numanoğlu, Alper Ulusoy, Halis Özkahya'nın listeden çıkarıldığı bildirildi. .