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Süper Lig ekibi Majid Hosseini ile anlaşma sağladı! Sürpriz takım

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, Trabzonspor ile yollarını ayıran Majid Hosseini'yi kadrosuna kattı.

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Google News - Timeturk
06.07.2021 13:12:38
Süper Lig ekibi Majid Hosseini ile anlaşma sağladı! Sürpriz takım

Kayserispor Trabzonspor'da oynayan Majid Hosseini ile anlaşmaya vardı.

Yeni takımı Kayserispor

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen ve geride bıraktığımız dönemlerde sportif direktörlüğe Ali Naibi'yi getiren Kayserispor, bordo-mavililerden ayrılan İranlı stoper Hosseini ile el sıkıştı.

25 yaşındaki futbolcu ile yapılan anlaşmanın kısa bir süre içinde açıklanacağı öğrenildi. Hatırlancacağı üzere futbolcunun bordo-mavililerle yaşadığı anlaşmazlıklar ve yönetimin verdiği karar sebebiyle ayrıldığı ifade edilmişti.

Futbolcu Trabzonspor'da 2020-21 sezonunda 600 bin Euro garanti ücret elde etmişti. Önceki 2 sezonda ise 500 bin Euro kazandı. Hosseini, 2018-19 sezonunda 29 maçta 1 gol attı. 2019-20 sezonunda 28 maçta yine 1 gol üreten futbolcu, geçen sezon ise 19 maçta oynadı.

(Ajansspor)

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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