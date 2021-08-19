DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Erdoğan: Aşı olmayandan PCR testi isteyeceğiz
Alanyaspor, Braga'dan Novais'i transfer etti
Süper Lig'de 9 kulübe para cezası
Marcao'ya 8 maç men cezası!
Amazon ABD'de fiziki olarak büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor
BM Genel Sekreteri Guterres: Taliban ile konuşmaya hazırım
Dünyanın gözü Afganistan'ın 1 trilyon dolar değerindeki maden rezervlerinde!
Pentagon: Taliban, Amerikalıların Kabil'deki havalimanına güvenli erişimine yardımcı oluyor
Amazon, büyük perakende mağazaları açmayı planlıyor
Bankaya girince şaşırmamanız için
Çevik Bir cezaevine gönderildi, Çetin Doğan'dan açıklama!
UEFA, Avrupa futbolunda ‘en iyiler’ listesini açıkladı
BM'ye istihbarat raporu: Taliban, ABD ve NATO ile işbirliği yapanları yakalayacak!
Dijital bankacılık yönetmeliği yayımlandı
Savunma Sanayii Başkanı Demir'den ''IDEF'' açıklaması

TIMETURK / SPOR / Süper Lig'de 9 kulübe para cezası

Süper Lig'de 9 kulübe para cezası

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) 9 Süper Lig kulübüne para cezası verdi.

32 Dakika Önce
2021-08-19 21:25:49
Süper Lig'de 9 kulübe para cezası

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, Beşiktaş'ın Çaykur Rizespor ile yaptığı maçtaki çeşitli nedenlerden dolayı siyah-beyazlı kulübün 96 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kurul ayrıca Beşiktaş'ın ilk iç saha maçında Spor Toto Kuzey Alt 105, 106, 107 ve 108 blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi yönünde karara vardı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, VavaCars Fatih Karagümrük, Fraport TAV Antalyaspor, GZT Giresunspor, Atakaş Hatayspor, Altay, Demir Grup Sivasspor ve Adana Demirspor ise 32'şer bin lira para cezası aldı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç ile Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a 5'er bin lira para cezası verildi.

Kurul, TFF 1. Lig ekiplerinden Balıkesirspor, Denizlispor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Menemenspor 16'şar, Bursaspor 61, Kocaelispor'un 48 bin lira para cezası almasını kararlaştırdı.

Kocaelisporlu oyuncu Atila Turan ve Bereket Sigorta Ümraniyespor antrenörü ikişer maç men ve 6 bin 500'er lira para cezası aldı.

PFDK, Bereket Sigorta Ümraniyespor oyuncusu Avdija Vrsajevic'e bir maç ve 3 bin 250 lira, Yusuf Emre Gültekin'e ise 2 maç men cezası verdi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR

Görüş Bildir Bizimle Paylaş