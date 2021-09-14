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TIMETURK / SPOR / Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

VavaCars Fatih Karagümrük, İttifak Holding Konyaspor, Gaziantep, Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edildi.

35 Dakika Önce
2021-09-14 21:39:29
Süper Lig'de 5 kulüp PFDK'ye sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği, Süper Lig'den 5 kulübü çeşitli sebeplerle Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk etti.

TFF'den yapılan açıklamada, VavaCars Fatih Karagümrük'ün, Adana Demirspor maçında yaşanan çirkin ve kötü tezahürat sebebiyle disipline gönderildiği belirtildi.

İttifak Holding Konyaspor ve Gaziantep'in, ligde son hafta oynadıkları karşılaşmalardaki talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Trabzonspor ve Aytemiz Alanyspor'un ise saha olayları nedeniyle kurula gönderildiği kaydedildi.

AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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