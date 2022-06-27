Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekiminin tarihi belli oldu!
Süper Lig'de yeni sezon heyecanına sayılı günler kalırken fikstür çekiminin tarihide belli oldu.
2022-06-27 17:37:31
Süper Lig'de yeni sezona heyacanına sayılı günler kalırken fikstür çekiminin tarihide belli oldu. Peki yeni sezon fikstür çekim tarihi ne zaman yapılacak?
YENİ SEZON FİKSTÜR ÇEKİMİ NE ZAMAN?
Süper Lig'de 2022-2023 sezonu fikstür çekimi 5 Temmuz Salı günü yapılacak. TFF'nin kısa sürede açıklama yapması bekleniyor.
KAYNAK:TİMETÜRK .
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