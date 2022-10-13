Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri | Bu hafta kimin maçı var, kimler karşılaşacak?
Süper Toto Süper Lig karşılaşmaları devam ederken 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar, 17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var, hangi takımlar karşılaşacak? İşte merak edilen karşılaşmalar ve o karşılaşmaları yönetecek hakemler.
2022-10-13 10:05:07
Süper Toto Süper Lig karşılaşmaları devam ederken 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar, 17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var, hangi takımlar karşılaşacak? İşte merak edilen karşılaşmalar ve o karşılaşmaları yönetecek hakemler.
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri
10. haftasına giren Süper Lig'in yeni hakemleri belli oldu. İşte yapılacak maçlar ve hakemleri...
14 Ekim Cuma maçları
20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu
15 Ekim Cumartesi maçları
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan
17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu
20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay
20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler
16 Ekim Pazar maçları
17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar
20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan
17 Ekim Pazartesi maçları
20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek
20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler .
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