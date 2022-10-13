Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri | Bu hafta kimin maçı var, kimler karşılaşacak?

Süper Toto Süper Lig karşılaşmaları devam ederken 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar, 17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var, hangi takımlar karşılaşacak? İşte merak edilen karşılaşmalar ve o karşılaşmaları yönetecek hakemler.

Süper Toto Süper Lig karşılaşmaları devam ederken 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar, 17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var, hangi takımlar karşılaşacak? İşte merak edilen karşılaşmalar ve o karşılaşmaları yönetecek hakemler. Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri 10. haftasına giren Süper Lig'in yeni hakemleri belli oldu. İşte yapılacak maçlar ve hakemleri... 14 Ekim Cuma maçları 20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu 15 Ekim Cumartesi maçları 14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan 17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu 20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay 20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler 16 Ekim Pazar maçları 17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar 20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan 17 Ekim Pazartesi maçları 20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek 20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler .