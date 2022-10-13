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TIMETURK / SPOR / Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri | Bu hafta kimin maçı var, kimler karşılaşacak?

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri | Bu hafta kimin maçı var, kimler karşılaşacak?

Süper Toto Süper Lig karşılaşmaları devam ederken 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar, 17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var, hangi takımlar karşılaşacak? İşte merak edilen karşılaşmalar ve o karşılaşmaları yönetecek hakemler.

2 Saat Önce
2022-10-13 10:05:07
Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri | Bu hafta kimin maçı var, kimler karşılaşacak?

Süper Toto Süper Lig karşılaşmaları devam ederken 10. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. 14 Ekim Cuma, 15 Ekim Cumartesi, 16 Ekim Pazar, 17 Ekim Pazartesi hangi maçlar var, hangi takımlar karşılaşacak? İşte merak edilen karşılaşmalar ve o karşılaşmaları yönetecek hakemler.

Süper Lig'de 10. hafta maçlarının hakemleri

10. haftasına giren Süper Lig'in yeni hakemleri belli oldu. İşte yapılacak maçlar ve hakemleri...

14 Ekim Cuma maçları

20.00 Corendon Alanyaspor-Fraport TAV Antalyaspor: Yaşar Kemal Uğurlu

15 Ekim Cumartesi maçları

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Atakaş Hatayspor: Volkan Bayarslan

17.00 Kasımpaşa-Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

20.00 Arabam.com Konyaspor-Gaziantep FK: Çağdaş Altay

20.00 Yukatel Kayserispor-Galatasaray: Arda Kardeşler

16 Ekim Pazar maçları

17.00 Medipol Başakşehir-İstanbulspor: Erkan Özdamar

20.00 Beşiktaş-Trabzonspor: Ali Şansalan

17 Ekim Pazartesi maçları

20.00 Demir Grup Sivasspor-Bitexen Giresunspor: Bahattin Şimşek

20.00 MKE Ankaragücü-Fenerbahçe: Halil Umut Meler .

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