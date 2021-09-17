Süper Lig 5. hafta maçları | 17 Eylül Cuma-18 Eylül Cumartesi-19 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig 5. hafta maçları | 17 Eylül Cuma-18 Eylül Cumartesi-19 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig'de 5 haftada hangi takımın maçı var? Süper Lig'de takımlar 2021-2022 sezonunda sıkı bir giriş yaptı. Süper Lig geride kalan 4 haftada oldukça heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Dördüncü hafta sonunda Süper Lig'de lider komumda 10 puanla Beşiktaş yer alıyor. Beşiktaş'ı yine 10 puanla Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor izliyor. 8 puanlı Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.