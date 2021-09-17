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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 5. hafta maçları | 17 Eylül Cuma-18 Eylül Cumartesi-19 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig 5. hafta maçları | 17 Eylül Cuma-18 Eylül Cumartesi-19 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig 5. hafta maçları | 17 Eylül Cuma-18 Eylül Cumartesi-19 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig'de 5 haftada hangi takımın maçı var? Süper Lig'de takımlar 2021-2022 sezonunda sıkı bir giriş yaptı. Süper Lig geride kalan 4 haftada oldukça heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Dördüncü hafta sonunda Süper Lig'de lider komumda 10 puanla Beşiktaş yer alıyor. Beşiktaş'ı yine 10 puanla Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor izliyor. 8 puanlı Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.

2 Saat Önce
2021-09-17 13:30:04
Süper Lig 5. hafta maçları | 17 Eylül Cuma-18 Eylül Cumartesi-19 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi maçlar var?

Süper Lig 5. hafta maçları | 17 Eylül Cuma-18 Eylül Cumartesi-19 Eylül Pazar Süper Lig'de hangi maçlar var? Süper Lig'de 5 haftada hangi takımın maçı var? Süper Lig'de takımlar 2021-2022 sezonunda sıkı bir giriş yaptı. Süper Lig geride kalan 4 haftada oldukça heyecanlı müsabakalara sahne oldu. Dördüncü hafta sonunda Süper Lig'de lider komumda 10 puanla Beşiktaş yer alıyor. Beşiktaş'ı yine 10 puanla Trabzonspor, Fenerbahçe ve Konyaspor izliyor. 8 puanlı Galatasaray ise 5. sırada yer alıyor.

Süper Lig 5. hafta 17 Eylül Cuma günü oynanacak maçlarla başlayacak. İşte Süper Lig'de 85. hafta maçları...

17 Eylül Cuma 20:00 ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR - VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK
17 Eylül Cuma 20:00 ALTAY - GÖZTEPE A.Ş.
18 Eylül Cumartesi 13:30 DEMİR GRUP SİVASSPOR - GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
18 Eylül Cumartesi 16:00 KASIMPAŞA A.Ş. - TRABZONSPOR A.Ş.
18 Eylül Cumartesi 19:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ A.Ş.
18 Eylül Cumartesi 19:00 ADANA DEMİRSPOR A.Ş. - ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
19 Eylül Pazar 13:30 GZT GİRESUNSPOR - İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
19 Eylül Pazar 16:00 GALATASARAY A.Ş. - AYTEMİZ ALANYASPOR
19 Eylül Pazar 19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK - FENERBAHÇE A.Ş.
19 Eylül Pazar 19:00 ATAKAŞ HATAYSPOR - YUKATEL KAYSERİSPOR

Süper Lig Puan durumu

O G B M A Y AV P
1.BEŞİKTAŞ A.Ş. 4 3 1 0 7 0 7 10
2.TRABZONSPOR A.Ş. 4 3 1 0 10 4 6 10
3.FENERBAHÇE A.Ş. 4 3 1 0 6 1 5 10
4.İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR 4 3 1 0 7 3 4 10
5.GALATASARAY A.Ş. 4 2 2 0 8 5 3 8
6.ATAKAŞ HATAYSPOR 4 2 1 1 9 3 6 7
7.VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK 4 2 1 1 7 3 4 7
8.YUKATEL KAYSERİSPOR 4 2 1 1 4 4 0 7
9.ALTAY 4 2 0 2 8 6 2 6
10.ÖZNUR KABLO YENİ MALATYASPOR 4 2 0 2 4 8 -4 6
11.AYTEMİZ ALANYASPOR 4 2 0 2 3 9 -6 6
12.GÖZTEPE A.Ş. 4 1 2 1 5 5 0 5
13.KASIMPAŞA A.Ş. 4 1 2 1 5 5 0 5
14.GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. 4 1 1 2 4 5 -1 4
15.FRAPORT TAV ANTALYASPOR 4 1 1 2 4 7 -3 4
16.DEMİR GRUP SİVASSPOR 4 0 2 2 4 6 -2 2
17.ADANA DEMİRSPOR A.Ş. 4 0 2 2 2 7 -5 2
18.ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. 4 0 1 3 2 8 -6 1
19.MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK 4 0 0 4 2 6 -4 0
20.GZT GİRESUNSPOR 4 0 0 4 0 6 -6 0

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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