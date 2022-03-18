Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Süper lig 30. hafta hakemleri kimler?

Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Tüm hızıyla devam eden Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek? İşte merak edilen karşılaşmaların hakemleri...