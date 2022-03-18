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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Süper lig 30. hafta hakemleri kimler?

Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Süper lig 30. hafta hakemleri kimler?

Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Tüm hızıyla devam eden Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek? İşte merak edilen karşılaşmaların hakemleri...

29 Dakika Önce
2022-03-18 14:11:16
Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Süper lig 30. hafta hakemleri kimler?

Tüm hızıyla devam eden Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek? İşte merak edilen karşılaşmaların hakemleri...

Süper Lig 30. hafta maçları ve hakemleri

18 Mart Cuma maçları ve hakemleri

20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan

20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam


19 Mart Cumartesi maçları ve hakemleri

13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şanslan

16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Zorbay Küçük

16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu

19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor: Yasin Kol


20 Mart Pazar maçları ve hakemleri

13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz

13.30 D. G. Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan

16.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler

19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor: Halil Umut Mele

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