Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Süper lig 30. hafta hakemleri kimler?
Süper Lig 30. hafta maçları hangi hakemler yönetecek? Tüm hızıyla devam eden Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek? İşte merak edilen karşılaşmaların hakemleri...
2022-03-18 14:11:16
Tüm hızıyla devam eden Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarının hakemleri belli oldu. Galatasaray, Trabzonspor, Beşiktaş, Fenerbahçe maçlarını kim yönetecek? İşte merak edilen karşılaşmaların hakemleri...
Süper Lig 30. hafta maçları ve hakemleri
18 Mart Cuma maçları ve hakemleri
20.00 Çaykur Rizespor - Trabzonspor: Volkan Bayarslan
20.00 V. Fatih Karagümrük - Yukatel Kayserispor: Kadir Sağlam
19 Mart Cumartesi maçları ve hakemleri
13.30 Ö. K. Yeni Malatyaspor - Kasımpaşa: Ali Şanslan
16.00 Göztepe - A. Alanyaspor: Zorbay Küçük
16.00 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir: Yaşar Kemal Uğurlu
19.00 Beşiktaş - A. Hatayspor: Yasin Kol
20 Mart Pazar maçları ve hakemleri
13.30 F. T. Antalyaspor - GZT Giresunspor: Mustafa Kürşad Filiz
13.30 D. G. Sivasspor - Altay: Atilla Karaoğlan
16.00 Gaziantep FK - Galatasaray: Arda Kardeşler
19.00 Fenerbahçe - İ.H. Konyaspor: Halil Umut Mele
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