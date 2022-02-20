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Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü
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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü

Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü

Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Lig karşılaşmalarında en heyecanlı haftalara giriş yaptık. Peki ama hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 28. hafta karşılaşmalarında hangi takımlar yer alıyor? Bu hafta hangi takımların maçları var? Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor, Çaykur Rizespor - Giresunspor, Göztepe - Kasımpaşa, Konyaspor - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Altay, Antalyaspor - Sivasspor, Fenerbahçe - Trabzonspor, Kayserispor - Alanyaspor, Beşiktaş - Başakşehir FK,Gaziantep FK - Hatayspor hangi gün? İşte detaylar...

54 Dakika Önce
2022-02-20 17:42:26
Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü

Süper Lig karşılaşmalarında en heyecanlı haftalara giriş yaptık. Peki ama hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 28. hafta karşılaşmalarında hangi takımlar yer alıyor? Bu hafta hangi takımların maçları var? Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor, Çaykur Rizespor - Giresunspor, Göztepe - Kasımpaşa, Konyaspor - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Altay, Antalyaspor - Sivasspor, Fenerbahçe - Trabzonspor, Kayserispor - Alanyaspor, Beşiktaş - Başakşehir FK,Gaziantep FK - Hatayspor hangi gün? İşte detaylar...

Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü

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