Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü
Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Lig karşılaşmalarında en heyecanlı haftalara giriş yaptık. Peki ama hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 28. hafta karşılaşmalarında hangi takımlar yer alıyor? Bu hafta hangi takımların maçları var? Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor, Çaykur Rizespor - Giresunspor, Göztepe - Kasımpaşa, Konyaspor - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Altay, Antalyaspor - Sivasspor, Fenerbahçe - Trabzonspor, Kayserispor - Alanyaspor, Beşiktaş - Başakşehir FK,Gaziantep FK - Hatayspor hangi gün? İşte detaylar...
2022-02-20 17:42:26
Süper Lig karşılaşmalarında en heyecanlı haftalara giriş yaptık. Peki ama hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 28. hafta karşılaşmalarında hangi takımlar yer alıyor? Bu hafta hangi takımların maçları var? Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor, Çaykur Rizespor - Giresunspor, Göztepe - Kasımpaşa, Konyaspor - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Altay, Antalyaspor - Sivasspor, Fenerbahçe - Trabzonspor, Kayserispor - Alanyaspor, Beşiktaş - Başakşehir FK,Gaziantep FK - Hatayspor hangi gün? İşte detaylar...
Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü
- 04 / 03 (Cuma) Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor
- 05 / 03 (Cumartesi) Çaykur Rizespor - Giresunspor
- 05 / 03 (Cumartesi) Göztepe - Kasımpaşa
- 05 / 03 (Cumartesi)Konyaspor - Galatasaray
- 06 / 03 (Pazar) Fatih Karagümrük - Altay
- 06 / 03 (Pazar)Antalyaspor - Sivasspor
- 06 / 03 (Pazar) Fenerbahçe - Trabzonspor
- 07 / 03 (Pazartesi) Kayserispor - Alanyaspor
- 07 / 03 (Pazartesi)Beşiktaş - Başakşehir FK
- 07 / 03 (Pazartesi)Gaziantep FK - Hatayspor
YORUMLAR (0)