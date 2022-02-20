Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Toto Süper Lig 28. hafta fikstürü

Süper Lig 28. hafta maçları | Süper Lig karşılaşmalarında en heyecanlı haftalara giriş yaptık. Peki ama hangi takımlar karşı karşıya gelecek? 28. hafta karşılaşmalarında hangi takımlar yer alıyor? Bu hafta hangi takımların maçları var? Yeni Malatyaspor - Adana Demirspor, Çaykur Rizespor - Giresunspor, Göztepe - Kasımpaşa, Konyaspor - Galatasaray, Fatih Karagümrük - Altay, Antalyaspor - Sivasspor, Fenerbahçe - Trabzonspor, Kayserispor - Alanyaspor, Beşiktaş - Başakşehir FK,Gaziantep FK - Hatayspor hangi gün? İşte detaylar...