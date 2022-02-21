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TIMETURK / SPOR / Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | Bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 27. hafta maç fikstürü

Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | Bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 27. hafta maç fikstürü

Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | TFF bu haftanın karşılaşmalarını yayınladı. Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında da bu hafta heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Peki ama bu hafta hangi takımların maçları var? İşte merak edilen 2022 27. hafta karşılaşmaları...

2 Saat Önce
2022-02-21 16:38:29
Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | Bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 27. hafta maç fikstürü

TFF bu haftanın karşılaşmalarını yayınladı. Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında da bu hafta heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Peki ama bu hafta hangi takımların maçları var? İşte merak edilen 2022 27. hafta karşılaşmaları...

Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları

25.02.2022 saat 20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor

25.02.2022 saat 20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor

26.02.2022 saat 16.00 Medipol Başakşehir FK - Vavacars Fatih Karagümrük

26.02.2022 saat 19.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş

27.02.2022 saat 13.30 Altay - Gaziantep FK

27.02.2022 saat 13.30 GZT Giresunspor - Göztepe

27.02.2022 saat 16.00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor

27.02.2022 saat 16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor

27.02.2022 saat 19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor

28.02.2022 saat 20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe .

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