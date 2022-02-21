Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | Bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 27. hafta maç fikstürü

Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | TFF bu haftanın karşılaşmalarını yayınladı. Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında da bu hafta heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Peki ama bu hafta hangi takımların maçları var? İşte merak edilen 2022 27. hafta karşılaşmaları...