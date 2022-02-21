Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | Bu hafta kimin maçı var? Süper Lig 27. hafta maç fikstürü
Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları | TFF bu haftanın karşılaşmalarını yayınladı. Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında da bu hafta heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Peki ama bu hafta hangi takımların maçları var? İşte merak edilen 2022 27. hafta karşılaşmaları...
2022-02-21 16:38:29
TFF bu haftanın karşılaşmalarını yayınladı. Süper Toto Süper Lig karşılaşmalarında da bu hafta heyecanlı bir bekleyiş söz konusu. Peki ama bu hafta hangi takımların maçları var? İşte merak edilen 2022 27. hafta karşılaşmaları...
Süper Lig 27. hafta karşılaşmaları
25.02.2022 saat 20.00 Adana Demirspor - Fraport TAV Antalyaspor
25.02.2022 saat 20.00 Trabzonspor - Yukatel Kayserispor
26.02.2022 saat 16.00 Medipol Başakşehir FK - Vavacars Fatih Karagümrük
26.02.2022 saat 19.00 Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş
27.02.2022 saat 13.30 Altay - Gaziantep FK
27.02.2022 saat 13.30 GZT Giresunspor - Göztepe
27.02.2022 saat 16.00 Atakaş Hatayspor - Öznur Kablo Yeni Malatyaspor
27.02.2022 saat 16.00 Aytemiz Alanyaspor - İttifak Holding Konyaspor
27.02.2022 saat 19.00 Galatasaray - Çaykur Rizespor
28.02.2022 saat 20.00 Kasımpaşa - Fenerbahçe .
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