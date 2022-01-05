Süper Kupayı kim kazandı? Beşiktaş-Antalyaspor maç sonucu

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün karşı karşıya geldi. Beşiktaş-Antalyaspor maçı hangi ülkede yapıldı? Süper Kupa'yı kim kazandı?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından 15. kez düzenlenen Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün karşı karşıya geldi.

Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor, bugün karşı karşıya geldi. Beşiktaş-Antalyaspor

Süper kupa maçı nerede yapıldı?

Beşiktaş, Turkcell Süper Kupa'da bugün Fraport TAV Antalyaspor ile karşı karşıya geldi.

Katar'ın başkenti Doha'daki karşılaşma saat 20.45'te başladı. Maç Ahmed Bin Ali Stadyumu'nda oynandı.

Süper kupa'da kaç bilet satıldı?

2016 yılında yeniden yapılan ve 40 bin 740 kapasitesi olan statta maça ilgi beklenenin altında kaldı. Maç için satıldığı açıklanan 5 bin bilete ek olarak, gün boyunca Katar'da yaşayan Türk vatandaşlarına da çağrılar yapılarak maç davetiyesi sağlandı.

Beşiktaş-Antalyaspor maçı kaç kaç bitti?

Maçın golleri: 33. Atiba (Beşiktaş) - 74' Atiba (kk) (Antalyaspor)

90. dakika berabere tamamlandı.

Maç uzatmalara gitti ve 1-1 tamamlandıktan sonra penaltılara gitti.

Penaltılarda Beşiktaş 4-2 kazanarak Süper kupanın sahibi oldu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.