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Süper Kupa maçının biletleri satışta ? Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa'nın hakemi kim?
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TIMETURK / SPOR / Süper Kupa maçının biletleri satışta ? Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa'nın hakemi kim?

Süper Kupa maçının biletleri satışta ? Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa'nın hakemi kim?

Süper Kupa nerede oynanacak? Süper Kupa'nın hakemi kim? Süper kupa maçı saat kaçta?

1 Saat Önce
2021-12-27 22:02:18
Süper Kupa maçının biletleri satışta ? Turkcell Süper Kupa maçı ne zaman? Süper Kupa'nın hakemi kim?

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı. Türk Telekom

Süper kupa maçı ne zaman?

Beşiktaş ile Fraport TAV Antalyaspor arasında 5 Ocak 2022'de Katar'da oynanacak Turkcell Süper Kupa maçının biletleri satışa çıktı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Ahmed Bin Ali Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçın biletleri, karşılaşmaya ev sahipliği yapacak olan Katar Futbol Federasyonunun internet sitesinden satışa sunuldu. Futbolseverler, belirtilen kuralları yerine getirmek koşuluyla bilet alabilecek." ifadeleri kullanıldı.

Süper kupa maçını kim yönetecek?

2020-2021 Sezonu Spor Toto Süper Lig Şampiyonu Beşiktaş ile Ziraat Türkiye Kupası finalisti Fraport TAV Antalyaspor arasındaki Turkcell Süper Kupa 2021 maçını Halil Umut Meler yönetecek.
5 Ocak 2022 Çarşamba günü Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Ahmed Bin Ali Stadyumu'ndaki karşılaşma saat 20.45'te başlayacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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