Sultanlar, Japonya'ya yenildi

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı. Filenin Sultanları, 11. maçında Belkçika ile karşılaşacak.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, FIVB Milletler Ligi'ndeki onuncu maçında Japonya'ya 3-1 mağlup oldu ve organizasyondaki ikinci yenilgisini aldı. Filenin Sultanları, 11. maçında Belkçika ile karşılaşacak.

İtalya'nın Rimini kentinde düzenlenen Milletler Ligi'nde 4. hafta heyecanı başladı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, 10. maçında Japonya ile karşılaştı.İlk sette hücumda etkili olan Japonya, 25-17 ile 1-0 öne geçti. Etkili servislerine devam eden Uzak Doğu ülkesi, seti 25-20 aldı ve karşılaşmada 2-0 üstünlüğü yakaladı.

Ay-Yıldızlılar, üçüncü sete iyi başladı. Teknik molaya 16-8 önde giren milliler, seti de 25-17 kazanarak durumu 2-1'e getirdi.Dördüncü sette bloklarda millilere üstünlük kuran Japonya, 25-19 ile maçı 3-1 kazandı.İkinci yenilgisini alan Filenin Sultanları, 11. maçında pazar günün Belçika ile karşılaşacak.

Saat 11.00'de başlayacak mücadele TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak.Salon: RiminiHakemler: Evgeny Makshanov (Rusya), Nasr Shaaban (Mısır)Japonya: Ishikawa, Araki, Kurogo, Koga, Shimamura, Momii, Kobata, (Nabeya, Tashiro, Ishii)Türkiye: Cansu Özbay, Hande Baladin, Zehra Güneş, Meryem Boz, Tuğba Şenoğlu, Eda Erdem Dündar, Simge Aköz, (Ebrar Karakurt, Şeyma Ercan, Buse Ünal, Meliha İsmailoğlu)Setler: 25-17, 25-20, 17-25, 25-19Süre: 111 dakika (24, 30, 28, 29)

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