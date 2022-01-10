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TIMETURK / SPOR / Sultan Fatih Koleji robot takımından sezon rekoru

Sultan Fatih Koleji robot takımından sezon rekoru

Son dünya finalinde “Dünya’nın en büyük robot yarışması” olarak Guinnes Rekorlar kitabına giren VEX Robotics’in Türkiye geneli müsabakaları pandemi sonrası İstanbul’da hafta sonu ilk kez düzenlendi.

12 Dakika Önce
2022-01-10 15:52:23
Sultan Fatih Koleji robot takımından sezon rekoru

8 Ocak Cumartesi günü Küçükçekmece Belediyesi'nce organize edilen VEX Robotics İstanbul Turnuvası ülkemizin değişik illerinden gelen 47 takımla İstanbul'un en büyük gösteri merkezi olan Yahya Kemal Beyatlı Gösteri Merkezinde gerçekleştirildi. Yarışmaya 2 takımla katılan Sultan Fatih Ortaokulu Robot Takımı baştan sona birincilikle götürdüğü müsabakada 132 puanla sezon rekorunu kırdı. Finallerde ikincilik kupası ve üçüncülük kazanan Sultan Fatih Koleji Robot Takımı başarılarına bir yenisini daha ekledi. Robot Takımı danışman öğretmeni Fahrettin Hasan Tuncer hedeflerinin uluslararası alanda da ülkemize madalyalar kazandırmak olduğunu belirtti. Vex robot turnuvalarında öğrenciler öğretmenleri rehberliğinde robotlar yapıp yıl boyunca düzenlenen yarışmalara katılıyorlar. Bu yarışmalarda önemli mühendislik becerileri ile birlikte öğrenciler ekip çalışması, iletişim, işbirliği, proje yönetimi ve eleştirel düşünme gibi hayat becerilerini de kazanıyorlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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