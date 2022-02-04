Stoper Ismail Mohammed Al Jasmi'ye Türk klüplerinden kanca

Birleşik Arap Emirliklerinde futbol oynayan ve son olarak AL-WASL takımında forma giyen Ismail Mohammed Al Jasmi ile Türkiye Liginden Birçok klüp ilgileniyor 30 yaşında ki stoperin şuanda bonservisi elinde bulunuyor.

Türkiye ligi üst düzey bir lig yakından takip ediyorum kıran kırana maçlar oynanıyor tabi ki benimle ilgilemeleri sevindirici biz profesyoneller futbolcular için bu çok önemli bir şey umarım herşey gönlümüzce olur. Transfer olduğum her klüpte terimin son damlasına kadar mücadele ediyorum çünki futbol oynamayı seviyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamak istiyorum 40 belki 45 yaşıma kadar. Ülkemde de Türkiye ye karşı bi sempati var Türk takımlarını ve Türk insanlarını seviyorlar. Galatasaray sevdiğim ve takip ettiğim bir klüp avrupada başarıları var zaten orada oynayan arkadaşlarımda oldu. Gelecekte ne olacak bekleyip göreceğiz deyip sözlerini noktaladı.

Ismail Mohammed Al Jasmi kimdir?

ALL NASR – AJMAN CLUP – AL JAZİRA – AL WASL

Gibi BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNİN önemli klüplerinde forma giyen Mohammed Al Jasmi

Kariyerinde 8 gol ve 3 asisti bulunan Stoper oyuncusudur. Zaman zaman ön libero olarak görev aldığı maçlarda bulunuyor genellikle sağ ayağını kullanan futbolcu Birleşik Arap Emirliklerinde Dünyaya gelmiştir. .