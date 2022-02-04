DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adalet Bakanlığı atama 2022 | Personel alımı hangi branş ve bölümlerden olacak? Adalet Bakanlığı hangi alanlarda atama yapacak?
Bergen filminin konusu nedir? Bergen filmi vizyon tarihi belli oldu mu?
Bakan Özer’den Öğretmenlik Meslek Kanunu detayları
Bir Zamanlar Çukurova 122. bölüm tek parça izle | Bir Zamanlar Çukurova son bölüm
Adalet Bakanlığı personel alımı branş dağılımı 2022 | 12 bin 933 personel hangi branşlarda ve bölümler atanacak?
Ukrayna: Türkiye'yle imzalanan anlaşmalar sağlam durduğumuzun kanıtıdır
GUHEM ücretli mi? GUHEM giriş ücreti ne kadar? (Öğrenci-Tam)
Milli güreşçi Ufuk Yılmaz’ın gümüş madalyası altın oldu
Stoper Ismail Mohammed Al Jasmi'ye Türk klüplerinden kanca
Bim Aktüel bu hafta neler var? 4 Şubat Bim afişi
İmzalar atıldı, yüz binlerce işçiye yüzde 2,5 ek zam...
Survivor Batuhan kimdir? Batuhan Karacakaya kimdir?
Yüzüklerin Efendisi dizisi ne zaman çıkıyor? Yüzüklerin Efendisi dizisi hangi kanalda yayınlanacak?
Dilara öğretmen kimdir? Dilara öğretmen hangi videoyu paylaştı? Dilara öğretmen neden kovuldu?
Fatma Girik'in ölümüyle ilgili flaş gelişme! 'Fatma ablam benim yüzümden ölmüş olabilir'

TIMETURK / SPOR / Stoper Ismail Mohammed Al Jasmi'ye Türk klüplerinden kanca

Stoper Ismail Mohammed Al Jasmi'ye Türk klüplerinden kanca

Birleşik Arap Emirliklerinde futbol oynayan ve son olarak AL-WASL takımında forma giyen Ismail Mohammed Al Jasmi ile Türkiye Liginden Birçok klüp ilgileniyor 30 yaşında ki stoperin şuanda bonservisi elinde bulunuyor.

32 Dakika Önce
2022-02-04 15:53:37
Stoper Ismail Mohammed Al Jasmi'ye Türk klüplerinden kanca

Türkiye ligi üst düzey bir lig yakından takip ediyorum kıran kırana maçlar oynanıyor tabi ki benimle ilgilemeleri sevindirici biz profesyoneller futbolcular için bu çok önemli bir şey umarım herşey gönlümüzce olur. Transfer olduğum her klüpte terimin son damlasına kadar mücadele ediyorum çünki futbol oynamayı seviyorum ve daha uzun yıllar futbol oynamak istiyorum 40 belki 45 yaşıma kadar. Ülkemde de Türkiye ye karşı bi sempati var Türk takımlarını ve Türk insanlarını seviyorlar. Galatasaray sevdiğim ve takip ettiğim bir klüp avrupada başarıları var zaten orada oynayan arkadaşlarımda oldu. Gelecekte ne olacak bekleyip göreceğiz deyip sözlerini noktaladı.

Ismail Mohammed Al Jasmi kimdir?

ALL NASR – AJMAN CLUP – AL JAZİRA – AL WASL

Gibi BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİNİN önemli klüplerinde forma giyen Mohammed Al Jasmi

Kariyerinde 8 gol ve 3 asisti bulunan Stoper oyuncusudur. Zaman zaman ön libero olarak görev aldığı maçlarda bulunuyor genellikle sağ ayağını kullanan futbolcu Birleşik Arap Emirliklerinde Dünyaya gelmiştir. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş