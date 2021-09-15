Stefan Kuntz kimdir? Stefan Kuntz nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı. 2022 Dünya Kupası grup maçlarında kritik mücadeleye çıkacak olan Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor. Şenol Güneş'ten sonra teknik patronluk koltuğuna oturacak olan Stefan Kuntz'un kim olduğu spor severler tarafından araştırılıyor. İşte Stefan Kuntz'un hayatı ve biyografisi...

Rıdvan Dilmen, A Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörünün Stefan Kuntz olduğunu açıkladı. 2022 Dünya Kupası grup maçlarında kritik mücadeleye çıkacak olan Milli Takım'da Stefan Kuntz dönemi başlıyor. Şenol Güneş'ten sonra teknik patronluk koltuğuna oturacak olan Stefan Kuntz'un kim olduğu spor severler tarafından araştırılıyor. İşte Stefan Kuntz'un hayatı ve biyografisi...

Şenol Güneş ile yolların ayrılmasından sonra A Milli Futbol Takımı'nın başına Stefan Kuntz'un getireleceği iddia edildi. İddia spor yorumcusu Rıdvan Dilmen'den geldi. Dilmen “TFF, Stefan Kuntz ile 3 yıllık anlaşmaya vardı. Yanına Türk yardımcı antrenör aranıyor." dedi. Peki Türkiye'nin yeni teknik direktörü Stefan Kuntz kimdir?

Stefan Kuntz kimdir?

30 Ekim 1962 yılında dünyaya gelen Stefan Kuntz 58 yıl yaşındadır. Stefan Kuntz daha önce Almanya 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırıyordu.

Alman teknik direktör ve santrfor mevkisinde oynamış eski millî futbolcu. Almanya 21 yaş altı millî futbol takımını çalıştırmaktadır. 1995'te Alman teknik adam Christoph Daum tarafından Türkiye Ligi şampiyonu Beşiktaş'a transfer oldu. Futbol kariyerini sonlandırdıktan sonra teknik direktörlüğe başlayan Stefan Kuntz'un bu konuda çok fazla tecrübesi bulunuyor.

1999'da futbolu bırakan Kuntz, 15 Kasım 1999'da ilk takımı Borussia Neunkirchen tarafından takımın başına getirildi. Sezon sonunda 4. seviye lig olan Oberliga Südwest'te grup birincisi olmayı başardılar ancak play-off'ları geçemeyerek bir üst lig olan Regionalliga'ya çıkamadılar.

2000'de 2. Bundesliga'dan yerel lig Regionalliga Süd'e düşen Karlsruher SC takımının başına geçti. 34 maçta 17 galibiyet 10 beraberlik ve 7 mağlubiyet ile lig şampiyonu olarak 2. Bundesliga'ya geri döndüler. 2000-2001 sezonunda ise işler çok parlak gitmedi Karlsruher, son hafta aldığı galibiyetle düşmekten kurtuldu. Yönetim, Kuntz'la devam etme kararı alsa da takım 6 haftada sadece 2 beraberlik alıp, lig sonuna demir atınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Aynı sezonun 27. haftası öncesi Kuntz, ine 2. Bundesliga'da oynayan ve 17. sırada bulunan SV Waldhof Mannheim takımının başına getirildi. 8 maçta sadece 1 galibiyet 2 beraberlik alabilen ekip, sezon sonunda lig sonuncusu olarak küme düştü. Kuntz 2003-04 sezonunda yine 2. Bundesliga ekiplerinden LR Ahlen ile anlaştı. Ancak 12 haftada 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan takım lig sonunculuğundan kurtulamayınca Kuntz ile yollar ayrıldı.

Teknik direktörlük kariyerine son veren Kuntz 2005-2006'da Regionnalliga takımı TuS Koblenz'de sportif direktör olarak çalışmaya başladı. Takım lig ikincisi olup, elemelerde başarılı olarak 2. Bundesliga'ya çıkma başarısını gösterdi. Kuntz, 2006'da eski takımı Bochum'a da aynı görev ile geldi. 2008'e dek bu görevini sürdürdü.

8 Nisan 2008'de Kuntz, daha da farklı bir yetki üstlenmeye karar verdi ve K'lautern'in başkanı oldu. 2009-10 sezonu sonunda 2. Bundesliga birincisi olarak Bundesliga'ya geri dönme hakkını kazandı.

Ağustos 2016'da uzun bir süre boyunca Almanya 21 yaş altı millî futbol takımıni yöneten Horst Hrubesch'in yerine millî takımın başına getirildi. O zaman kadar bütün maçlarını kazanmış olan Almanya U-21 ile son üç maçı da kazanıp 2017 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Futbol Şampiyonası'na katılma hakkı kazandı. Finale çıkan Almanya, finalde İspanya'yı 1-0 yendi. Böylece Kuntz, Almanya U-21'e tarihindeki ikinci Almanya şampiyonluğunu yaşattı.

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