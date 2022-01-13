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Stada girmek için 3. doz aşı mı gerekiyor? 3 aşı yaptırmayan maçlara giremeyecek mi?
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TIMETURK / SPOR / Stada girmek için 3. doz aşı mı gerekiyor? 3 aşı yaptırmayan maçlara giremeyecek mi?

Stada girmek için 3. doz aşı mı gerekiyor? 3 aşı yaptırmayan maçlara giremeyecek mi?

Futbolseverlerin son dönemde gündeminde 3. doz aşı yer alıyor. Aşı olmayan kişilerin stada giremeyeceğine ilişkin haberlerin yayılmasının ardından 'Stada girmek için 3. doz aşı mı gerekiyor?' soruları araştırılıyor. Peki ama 3 doz aşı hangi alanlara giriş için gerekli? Statlara girişte aşı mı olmak gerekiyor? 3 doz aşı yapmak zorunlu mu? İşte detaylar...

2 Saat Önce
2022-01-13 22:23:54
Stada girmek için 3. doz aşı mı gerekiyor? 3 aşı yaptırmayan maçlara giremeyecek mi?

Futbolseverlerin son dönemde gündeminde 3. doz aşı yer alıyor. Aşı olmayan kişilerin stada giremeyeceğine ilişkin haberlerin yayılmasının ardından "Stada girmek için 3. doz aşı mı gerekiyor?" soruları araştırılıyor. Peki ama 3 doz aşı hangi alanlara giriş için gerekli? Statlara girişte aşı mı olmak gerekiyor? 3 doz aşı yapmak zorunlu mu? İşte detaylar...

Stada girmek için 3. doz aşı mı gerekiyor?

Türkiye genelinde 2 doz aşı şu an için yeterli görülüyor. Seyahat noktaları başta olmak üzere her toplu alana, aşı kartlarıyla giriş yapmak mümkün. Fakat TFF yaptığı açıklamayla 3. doz aşı ve 4.doz aşıya yeni bir soluk getirdi.

Türkiye Fubol Federasyonu tarafından yapılan açıklamada; "Tüm dünyada, özellikle de Avrupa'da Covid-19 vaka sayılarını hızla yükselten Omikron varyantı ülkemizde de etkili olmaya başlamıştır. Sağlık Bakanlığımızın, bizzat Sayın Bakanımızın ifadeleri ile önümüzdeki günlere dair beklentisi vaka sayılarının hızla artacağı yönündedir. O nedenle aşılanma ve uygun takvimle destek dozlarının (3 veya 4. dozlar) yapılması daha büyük önem taşımaktadır." sözlerine yer verildi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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