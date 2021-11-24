Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5.hafta maçında Sporting Lizbon kendi sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.
2021-11-24 21:07:46
Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta maçında Sporting Lizbon kendi sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman ve hangi kanalda?
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebiliyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)