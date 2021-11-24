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TIMETURK / SPOR / Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde heyecan devam ediyor. 5.hafta maçında Sporting Lizbon kendi sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor.

2 Saat Önce
2021-11-24 21:07:46
Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Şampiyonlar Ligi'nde 5.hafta maçında Sporting Lizbon kendi sahasında Alman temsilcisi Borussia Dortmund'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman ve hangi kanalda?

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı hangi kanalda?

Sporting Lizbon - Borussia Dortmund maçı EXXEN platformundan canlı olarak izlenebiliyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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