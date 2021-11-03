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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını kesintisiz, HD olarak izle! Canlı yayın
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Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını kesintisiz, HD olarak izle! Canlı yayın

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

13 Dakika Önce
2021-11-03 13:28:38
Sporting Lizbon-Beşiktaş maçını kesintisiz, HD olarak izle! Canlı yayın

Temsilcimiz Beşiktaş Şampiyonlar Ligi'nin 4.haftasında Portekiz ekibi Sporting Lizbon ile karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı için geri sayım sürüyor. Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon çıktığı üç maçta puan alamayan Beşiktaş, Portekiz deplasmanında Sporting Lizbon'a konuk oluyor. İlk maçta 4-1'lik skorla sahadan mağlup ayrılan Siyah Beyazlılar Portekiz deplasmanına 5 eksikle gitti. Beşiktaş'ta Hatayspor maçında sakatlanan Batshuayi, Vida'nın yanı sıra Pjanic, N'Koudou ve Rosier kamp kadrosunda yer almadı. Peki Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

SPORTİNG LİZBON BEŞİKTAŞ MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Sporting Lizbon-Beşiktaş maçı bu akşam saat 23:00'te başlayacak. Exxen platformu üzerinden yayımlanacak olan mücadelede Rus hakem Sergei Karasev düdük çalacak. Mücadele Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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