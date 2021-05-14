Sporda 'ölçülü' olmak şart

Her müsabakanın bir kuralı olduğu gibi her spor dalının da belli ölçüsü mevcut

Spor müsabakalarının nasıl bir kuralı varsa bu sporların gerçekleştirildiği zeminlerin de belli bir standardı bulunmaktadır.

İşte yakınen tanıyıp takip ettiğimiz sportif aktivitelerin resmi ölçüleri:

Futbol sahası 105X68 metre

Tüm dünya spor denince akla ilk gelen etkinlik futbol.Bu alanlar sulama, gübreleme, ilaçlama, ara ekim, kumlama hatta yapay güneş ışığı uygulaması gibi sürekli bir bakım gerektiriyor.UEFA'nın belirlediği saha ölçüleri ise 105×68 metreye karşılık gelmekte.

Potanın yerden yüksekliği 3.05 metre

Futboldan sonra en çok ilgi gören ve takip edilen spor dalı basketbol. Saha zemini kauçuk ya da parke ile kaplanır, gerekçesi ise top rahat bir şekilde sürülebilsin. Ölçüleri 26 metreye 14 metre ya da 28 x 15 metre. Bir basketbol sahasında pota, futboldaki kale ya da file. Potanın yerden yüksekliği 3.05 metredir.

Voleybolda 18X9'luk dikdörtgen

Voleybolda, oyun alanı, 18x9 m ölçülerinde bir dikdörtgen,her yönde en az 3 m genişliğinde olan bir serbest

bölge ile çevrili. Oyun sahasının üzerinde serbest oyun boşluğu, her türlü engelden arındırılmış olmalı. Serbest oyun boşluğu, oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 7 metre yükseklikte olmalı. FIVB, Dünya ve Resmi Müsabakalarında serbest bölge yan çizgilerden ölçüldüğünde 5 ve dip çizgilerden ölçüldüğünde 6.5 metre lik genişlikte olmalı. Serbest oyun boşluğu ise oyun sahası yüzeyinden ölçüldüğünde en az 12.5 m yüksekliğinde olmak zorunda.



12'ye 12 metre "kare" minder

Türk spor tarihinin en önemli sayfalarında güreş geniş bir alan kapsar. Rakibini tuş etmeyi, yani iki omzunu birden mindere yapıştırmayı amaçlayan güreşçi için en uygun zemin 160 kg/m3 yoğunlukta süngerden teşkil minder. Güreş sporu 12'ye 12 metre uzunluğunda kare şeklindeki minder üstünde yapılır ve minderin kalınlığı 6 cm olmlak durumunda.

Tenis kortu 23.77'ye 8X23 metre

Tenis kortu ağ ile ortadan ikiye bölünen alanda oyuncular teke tek ya da çift olarak raketlü mücadele eder.Dört kişinin oynadığı kortlar daha geniş olmakla birlikte genellikle uzunluğu 23.77 ve genişliği 8,23 metre ölçüsündedir.

Boks ringinin halat ve ölçüsü

Türk sporcuların dünya şampiyonalarında ve uluslararası turnuvalarda etkinlik gösterdiği ve önemli başarılar sağladığı sporlardan biri boks. Yerden yüksekliği en az 91 ve en fazla 122 cm olan ring bu sporun zemini. Etrafı 3 ya da 4 halatla çevrilir. Zemin keçeden yapılmış brandayla ya da esnek kauçukla kaplanır. Ringin kenar uzunluğu ise en az 4.10 metre ya da en çok 6.10 metredir.

Olimpik havuzun standardı nedir?

Havuz sporlarında uluslararası standartlar için Olimpik Yüzme Havuzu ölçüleri; 25 metre en, 50 metre boy ve 1.5 metre (minimum) derinlik şeklinde. Minimum 21mx50m boyutlarında olabilir. Her biri 2,5 metre genişliğinde 10 kulvara sahip. Yarışlarda kenar dalgalanmalarının yarışçıları etkilememesi için ortadaki 8 kulvar kullanılır, ilk ve son kulvarlar kullanılmaz.Su sıcaklığı: 25 ile 27 derece arasındadır.

Körling taşı 19,96 kilogram

Buzun üzerinde üstü satranç olarak da tanımlanan körling sporu rink adı verilen buz pistinde yapılıyorr. Oyuncular, granitten yapılmış taşı kaygan zeminde kaydırarak hedefte durdurmaya çalışır. Oyun boyunca rinkin -6 °C'de kalması gerekiyor ve sadece bu iş için görevliler mevcut. Körling taşının ağırlığı 19.96 kg'dır ve 45'e 4.4 metrelik bir alanda oynanır.

At yarışı kum pisti 1720 metre

Kum ve çim alan başta olmak üzere Türk spor tutkunlarının en fanatik gurupları arasında at yarışçılığı ve taraftarlığı gelmekte. At yarışlarının yapıldığı hipodrom sadece koşu pisti için değil, atların ahırlarının, seyirci tribünlerinin bulunduğu spor tesisi.Veliefendi Hipodromu 596 dönüm arazi üzerine kurulu. Hipodromda atların yarıştığı çim pist 2020 metre uzunluğunda iken sentetik pist 1870 metre uzunluğundadır. Kum idman pisti ise 1720 metre.

Cirit alanı 70'e 120 metre

Ata sporumuz cirit Türkiye'nin belli bölgelerinde yapılıyor. Ardahan, Kars, Uşak ve Erzurum bunlar arasında. Cirit alanının boyutları 70'e 120 metre olan alanda sporcular at üstünde dengelerini sağlamaya çalışarak elindeki ciridi hedefe atmaya ve rakibine üstün gelmeye çalışırlar.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.