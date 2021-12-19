Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Şampiyon gibi

Futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 2-0 kazandığı Hatayspor maçını değerlendirdi.

Trabzonspor'u yakından takip eden spor yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin galip geldiği Hatayspor maçını Timetürk'e analiz etti.

“Şampiyon Gibi!”

Geçen hafta namağlup unvanını Antalya'da bırakan Trabzonspor, evinde Hatayspor'u ağırladı. Şampiyonluğun favorisinin bu ufak sarsıntıya vereceği reaksiyon çok önemliydi. Bir de Nwakaeme ile Abdülkadir Ömür'ün olmadığı denklemde bu maç biraz daha fazla önem arz ediyordu.

Abdullah Hoca, sol çizgiye Djaniny'i atarken, Dorukhan'ı ilk kez orta saha triosuna kattı. Hatayspor ise eksiklerinden kaynaklı son Altay maçında olduğu gibi üçlü sistem ile sahaya çıkmıştı. “Abdullah Avcı Hatayspor'a dair tüm ipuçlarını görmüştür.” demiştim kendi kendime. Zira eksiklerden kaynaklı olarak oyun kurma yükü tamamen Riberio'nun omuzlarındaydı. Abdullah Hoca ve ekibi de bunu görmüş olacak ki Dorukhan, Riberio'ya neredeyse nefes aldırmadı.

Sahada inisiyatifin tamamen Trabzonspor'da olduğu bir ilk bölüm izledik. Orta alandaki bir pas hatasında topun Hatayspor'a geçmesiyle önde pres uygulayan ve Dorukhan ile Riberio'nun gölgelendiği bir ortamda stoper Fatih'in topu sağlıksız şekilde ileri oynamasıyla top Trabzonspor'da kaldı fakat kritik nokta Hatayspor orta alanında büyük bir gedik açılmıştı. Dorukhan kazandığı topu Berat'a oynadı. Berat da bu boşluğu doğru değerlendirip direkt Cornelius'u gördü ve Corne, stoperlerin arasından enfes bir ara pasla Djaniny'e golü attırdı.

Golden sonra da oyunu değiştirmeyerek bir tren misali aynı rayda devam etti Abdullah Hocanın takımı. Hatayspor ise ilk yarı boyunca Trabzonspor oyunu kurarken öndeki ileri üçlüye arkadan Sackey ve Riberio desteği ile 5'li bir hat kurdu fakat ciddi bir sıkıntı vardı. Hatay, kaymaları pek düzenli yapmıyordu. Topun döndürülme şiddeti biraz arttırılırsa irili ufaklı boşlukların, yeni fırsatların ortaya çıkması demekti. Çok geçmeden de bu teori pratiğe döküldü ve bir tutam hazırlık pasının üzerine topu sağ çizgiden sol çizgiye bir anda indirince boş bir hareket alanı yakalandı ve pratik oyunla Cornelius'un pivot santrfor dersi verdiği pozisyonda skoru 2-0 yaptı. Öyle kusursuza yakın bir ilk yarı izledik ki kaleci Uğurcan'ın forma rengini dahi göremedik, muhtemelen o da hiç terlememiştir.

İkinci yarı Ömer Erdoğan risk alarak dörtlüye döndü ve henüz ikinci yarı başında gole yaklaştı. Bu pozisyonda da o terlemeyen forma rengini göremediğimiz adam sahneye çıktı. Kalede soğuk olmasına karşın verdiği reaksiyon Uğurcan'ın farkını ortaya koyuyor. İkinci yarıda bu baskıyı 60'a kadar sürdürdü Hatayspor fakat sonuca gidemedi. 60'tan sonra Abdullah Hoca sırayla Siopis, Abdüş hamlelerini yaparak rakibin ritmini bozdu ve maçı sağlama aldı. Buradan sonra da maçı sorunsuz götüren Trabzonspor “Şampiyon Gibi” oynadığı maçta üç puanı alarak zirveden bir kez daha mesajı net verdi.

Gelelim maçın kazanımlarına, Dorukhan kusursuza yakın sağ bek performanslarının ardından kendi bölgesinde çıktığı ilk maçta görevini eksiksiz yere getirdi ve orta saha rotasyonunda ne kadar değerli bir parça olduğunu gösterdi. Cornelius belki de Trabzonspor kariyerinin en iyi maçını çıkardı. Oyun içindeki etkinliğini, doğru pozisyon almalarını ve yaptığı servisleri bir de golle taçlandırarak herkesin maçtan dondurmalı künefe tadı almasını sağladı…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.