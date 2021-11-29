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TIMETURK / SPOR / Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Fırtına doruklarda

Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Fırtına doruklarda

Futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.

35 Dakika Önce
2021-11-29 11:39:18
Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Fırtına doruklarda

Bordo mavili ekibi yakından takip eden spor yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un İstanbul'da Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği maçı Timetürk'e yorumladı.

''Fırtına Doruklarda''

Trabzonspor fikstürün en kritik deplasmanlarından, Karagümrük deplasmanındaydı. Abdullah Hoca, Karagümrük'ün Biglia eksiğine karşı yine de Bertolacci tehdidine karşı merkezde yegâne asayişi sağlayabilecek Siopis ile maça başladı. Berat'ın son dönemde performansındaki kısmi düşüş, Hamsik'in sakatlıktan yeni dönüyor olması, Karagümrük'ün 2.bölgeden, 3.bölgeye hızlı geçişte merkezdeki isimlerin kenarlara kilit paslarını da düşünürsek kâğıt üzerinde mantıklı bir tercihti bu.
Rakip fark etmeksizin kısa paslarla ayağa çıkmak isteyen, pas oyunu tercihinden ısrarla vazgeçmeyen Farioli bu maçta da bundan vazgeçmedi. Zaman zaman baskıyı kırmayı başarsalar da sonuç alma konusunda çok sıkıntı yaşadılar. Trabzonspor'un ise bu sezonun aksine nadiren yaptığı ön alan presiyle yakaladığı fakat kullanamadığı birkaç fırsatı da es geçmemek gerek.

Hamsik'in rakip alanda bir anda de marke halde kalıp aldığı topta Djaniny'in koşusuna anında verdiği cevapta Trabzonspor penaltıyı kazandı ve Djaniny'in penaltısıyla da öne geçti. Karagümrük yediği gole reaksiyon vermek istese de Trabzonspor yerleşik savunmada, fazla net olmasa da verdiği birkaç fırsat hariç geçen sezonki takım savunması kalitesine yaklaştığını gösterdi. İlk yarı sonlarında takımın Caner'in bölgesini nadiren işlediği anlarda Djaniny – Hamsik iş birliği ile yine gole yaklaşıldı fakat Nwakaeme basiret bağlanması dışında açıklanamayacak bir pozisyonda topu ağlara gönderemedi.

İkinci yarıda iki taraf da benzer oyunlarını devam ettirdi fakat işlerin Karagümrük tarafından iyi gitmediği ortamda Farioli, Trabzonspor'un istediği ölçüde giden oyunu bozamadı. Abdülkadir'in atacağı füzeyi de hesaba katamayınca fark ikiye çıktı. Farioli ikinci golden sonra Salibur, Vato, Ahmed Musa gibi hamleler yapsa da Avcı, savunmada tuzaklarını çoktan kurmuş, bir bir avlarını beklemeye koyulmuştu. Nitekim Karagümrük'ün takım savunmasını da aşamamasıyla Trabzonspor maçı zorlanmadan kazandı ve namağlup liderliğini sürdürdü.

Abdülkadir için bir parantez, oyundaki kısmi noksanlıklarına rağmen üç maç arka arkaya gol atmış olman, kendine güvenini kazanman çok kıymetli fakat ayakları yere basarak devam. Yol doğru ama menzile henüz yaklaşmış değilsin Abdüş.

Gelelim maçın yıldızına… Sakatlıklarla geç girdiği sezonda, Peres'in yaşadığı sakatlıktan dolayı sağ beke yama yapmak amacıyla oynayan Dorukhan, son maçlardaki performansını bu maçta zirveye taşıyarak, birkaç sene evvel İtalya'da adından sıkça söz ettiren Karamoh'u futboldan illallah ettiren muhteşem bir sağ bek performansı izletti bize. Abdülkadir'in dönüşü, Dorukhan'ın tamamıyla adapte olup üstün performans sergilemesi, Djaniny'in yükselen form grafiği gibi kazanımlar ile deyim yerindeyse, Fırtına Doruklarda…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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