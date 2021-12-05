Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Dinmez gayrı bu fırtına

Futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 2-0 galip geldiği Adana Demirspor maçını değerlendirdi.

Trabzonspor'u yakından takip eden Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin Adana Demirspor'u 2-0 kazandığı karşılaşmayı Timetürk'e yorumladı.

''Dinmez Gayrı Bu Fırtına''

Trabzonspor, geçen hafta ligin çetin takımlarından Karagümrük'ü mağlup etmenin güveniyle sahaya çıksa da şöyle bir gerçek vardı: Trabzonspor Abdullah Avcı göreve geldiğinden bu yana ne oynadığı az çok belirgin olan takımları evvela oyun olarak, yapabilirse skor olarak avlayabiliyordu. Olaya bu tarafından bakınca Montella'nın Adana Demir'i bir bakıma kapalı bir kutuydu ve bu tehlike arz eden bir durumdu.

İtalyan teknik adam da sınavına ne kadar iyi çalıştığını ilk 15 dakikada gösterdi. Trabzonspor, topla çıkarken önde zaman zaman dörtlü bir hatla pas kanallarını kapamaya çalışırken ekseriyetle kendi yarı sahasını parselleyerek, Trabzonspor'un 2.bölgeden 3.bölgeye geçişini önlemeye çalıştı ki, oyunun bu bölümünde bunda başarılı da oldu.

Bu bölümden sonra Trabzonspor 3.bölgede boşluklar buldu fakat bu sefer de baskıyı kuramadı. Oyun sete yerleştiğinde ise uzun süren hazırlık paslarından sonra Nwakaeme'nin oyunu bir anda sağa yönlendirdi. Burada “Savunma yönü tamam da ileride eksiklik yaratıyor.” denilen Dorukhan'ın nazire yaparcasına bindirişi, Abdüş'ün ona pası ve Dorukhan'ın topu ezbere altıpasa kesmek yerine akıllıca penaltı noktası üzerine çıkartması Nwakaeme'nin bitirişi ile Trabzonspor belki de ilk net fırsatında golü buldu.

Kurt Hoca Montella dersine iyi çalışmıştı belki ama Kurt'u sabrıyla avlayan Avcı oldu. Şöyle ki golde Uğurcan hariç tüm takım topa temas etti ve 30.dokunuş gol oldu. Yukarıda bahsettiğim 2.bölgedeki presi, Trabzonspor savunma hattı hazırlık paslarıyla kendi yarı sahasının ortasına kadar çekti ve Adana Demirspor'un orta saha ile savunma hattı arasındaki bloğun arasını açtı. Daha sonra Nwakaeme'nin buraya sızan Hamsik'i anahtar pas ile görmesi atağı şekillendirdi ve net pozisyona girerek golü de buldu. İlk yarının son 5 dakikasında oyuncular arasındaki ufak bir gerginlik takımın odağını dağıtmış olacak ki inisiyatifi Adana Demirspor aldı ve bu kısımda iki net fırsatı kaçırdı.

İkinci yarıda da oyun planını kati suretle bozmayarak devam ettiren Abdullah Hocanın öğrencileri, bu seferde 12 pasla gol pozisyonuna girdi fakat Hamsik ile yararlanamadı. Bu pozisyondan birkaç dakika sonra Uğurcan'ın kullandığı en direkt serbest vuruşta, kalabalığı sol tarafa yığarak Adana Demirspor savunmasının yerleşimini bozdu fakat burada Nwakaeme'nin sanat icra edercesine attığı olağanüstü pası, Hamsik aynı kalitede kontrol ederek köşeye bıraktı ve skoru 2-0'a taşıdı.

Bu golden sonra Montella, sırayla hamlelerini yapsa da Trabzonspor oyunu soğutarak rakibinin reaksiyon vermesini önledi. Skor aldıktan sonra bu tip oyun soğutmalarını Abdullah Avcı'nın Başakşehir'inde çok defa görmüştük. Bir de elinizde Marek Hamsik gibi dünya çapında bir maestroya sahipseniz bu işleri çok kolay gibi gösterebiliyorsunuz. Maçı zaten kopartmış Trabzonspor buradan sonra da maçı güzel idare ederek sonuca gitti. Rakipleri doğru analiz edip, sabırlı oyunu skor ve sonuçlarla taçlandırarak devam ediyor Trabzonspor. Ligin henüz 15.haftası fakat puan farkı epey açıldı, Dinmez Gayrı Bu Fırtına!

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