Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Çeyrek Kapasite

Futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor kendi saha ve seyircisi önünde galip geldiği Yeni Malatyaspor maçını değerlendirdi.

Trabzonspor'u yakından takip eden Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin 1-0 kazandığı Yeni Malatyaspor maçını Timetürk'e değerlendirdi.

Çeyrek Kapasite

Lider, ikinci devre açılışında Malatyaspor'u ağırladı. Maça dolu tribünler önünde beklenildiği üzere baskılı başlandı. Takım, topa neredeyse tamamen sahip olup akan oyun, duran toplar vs. her enstrümanı kullanmaya çalışsa da sıkça duran oyun, temponun oturtulamamasına neden oldu. Malatyaspor'un topla çıkma denemelerini ise Dorukhan merkezli bir pres ile sürekli yönlendirilerek uzun oynamaya mecbur bıraktı takım.

İlk yarının orta bölümüne gelindiğinde ise sahneye sakatlıktan dönen Nwakaeme çıktı ve Cornelius'a yaptığı şahane servis ile futbolu özlediğini gösterdi. Cornelius da bu servisi geri çevirmeyerek skoru 1-0'a getirdi. Bu golden sonra Malatyaspor'un nispeten gardı düştü ve daha çok boş alan bıraktılar. İki ayrı pozisyonda Bakasetas ve Abdülkadir akıllı koşularının karşılığını alsalar da sonuç çıkmadı. Diğer taraftan Malatyaspor'a da ilk yarının sonu haricinde pozisyon imkânı verilmemesi de kıymetliydi.

İkinci yarıda da aynı baskın oyunu sürdürüp ilk yarıya nispeten çok daha fazla pozisyon buldu Trabzonspor fakat skor avantajı, liderlik rehaveti, son tercihlere sirayet etti. Malatyaspor zaman zaman kör bir kurşun arasa da denemeleri çok cılız kaldı. Önemli bir gelişme, Trabzonspor belki de bu sezon topu en hızlı sürede kazandığı maçı oynadı. Doğru parselizasyon ile neredeyse ikinci topların tamamını alarak hem takımı daha az geri koşturdu hem de atak sürekliliğini sağladı. Bunu her rakibe belli oranda yapabilmek işi başka noktalara taşır.

Futbolu özlemiş bir Nwakaeme, fizik kalite ve pres açısından ligin en dominant adamlarından Dorukhan, her maç sahanın en çok koşan adamı Hamsik gibi bir marka ve sayamadığım diğer değerli isimler varken neredeyse kapasitesinin çeyreği kadar üretip, o kadar oynayarak maçı bitirdi Trabzonspor. Gücü kontrol edebilmek önemli fakat bu bir rehavete sebep olursa yolculuğu biraz zorlaştırır. Nihayet transferi tamamlanan Visca'nin da denkleme dâhil olmasıyla oyun repertuarı biraz daha genişledi Trabzonspor'un. Ligde kolay rakip yok, hele de liderseniz. Her maç başka bir zorluk çıkmaya aday, bunlara karşı repertuarınız ne kadar zengin olursa o kadar avantajlı olursunuz.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.