Spor yorumcusu Onur Nizamoğlu: Bu havada 1 puandan iyisi...

Futbol yorumcusu Onur Nizamoğlu, Trabzonspor'un 1-1 berabere kaldığı Sivasspor maçını değerlendirdi.

Trabzonspor'u yakından takip eden spor yorumcusu Onur Nizamoğlu bordo mavili ekibin 1-1 berabere kaldığı Sivasspor maçını Timetürk'e değerlendirdi.

“Bu Havada 1 Puandan İyisi…”

Trabzonspor, ligin zor deplasmanlarından Sivas'ın daha da zorlaştırılmış versiyonuna, kış mevsimi karlı hava moduna gitti. Sivasspor'un nispeten daha fazla eksikle çıktığı ortamda oyun planı merak konusuydu. İkinci bölge başlarında Trabzonspor'u karşıla, Hamsik'e top kullandırma direkt markaj ile pasifize et, oyunun genelinde temastan ve sertlikten kaçma.

Hamsik'in topu kullanmadığı son maç, tek mağlubiyetin alındığı Antalyaspor deplasmanıydı. Tıpkı o maçtaki gibi Hamsik kullanamamak, Nwakaeme'den yoksun olmak, Abdüş'ün kâğıt üzerinde verimli olmadığı sol kanatta olması, oyunun Cornelius'a uzak oynanması, buna bağlı olarak onun da orta sahaya kadar yaklaşması ister istemez Trabzonspor'un oyun potansiyelini yarı yarıya düşürüyor.

Oyunun kurulamadığı noktada, Sivasspor'un hızlı çıktığı pozisyonda binde bir başına gelecek olay Uğurcan'ın başına bu maçta gelince 1-0 geriye düştü takım. Golden çok geçmeden ise oyun kurulumunda sıkıntı yaşanan ortamda Hugo'nun risk alarak topla çıkması ve koşu gösteren Abdülkadir'e milimetrik pasını Abdüş es geçmedi ve beraberliği getirdi. Gollerden bağımsız git gele sahne olan, kontrolün net olarak bir takımda olmadığı bir yarı seyrettik.

İkinci yarıda ise kar yağışının maçı tamamıyla etkisi altına alması maçı kör dövüşüne çevirdi. Oyun oynanamayan, iki tarafın da hasbelkader hücum ettiği bir ikinci devre seyrettik. Sivasspor zaman zaman duran toplarla şans yakaladı, Trabzonspor karlı havaya rağmen içimizi ısıtan ufak bir organizasyonla Yusuf ile gole yaklaştı ama top son anda çizgiden çıkartıldı. Maç öncesi fikstür hesabı yapılırken birçok insan Sivas deplasmanına 1 puan iyidir gözüyle bakar. Hava şartları sorunsuz olsaydı farklı şeyler de konuşulabilirdi ama kar yağışının maçın önüne geçtiği ortamda, sizi bilmem ama 1 puandan iyisi can sağlığıdır kanımca…

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.