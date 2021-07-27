Spor yorumcusu Bülent Uslu'dan Galatasaray'a sert sözler: Averajla gelen şampiyonluk...

Futbol yorumcusu Bülent Uslu sosyal medya hesabından Galatasaray'a ateş püskürdü.

Beşiktaş'a yakınlığı ile bilinen ve futbol yorumculuğu yapan Bülent Uslu, Galatasaray'ın transfer politikasını sert sözlerle eleştirdi.

Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''35 yaşındaki kalecisi ile 2,5 M€'dan 3 yıllık sözleşme uzatan Galatasaray, Rosier ve Ghezzal'dan sonra şimdi de anlaşmaya vardığımız Mert Günok'a talip olmuşlar. Belli ki 2 gol averajla gelen şampiyonluk çok acı çektirmiş!'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.