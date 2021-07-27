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Spor yorumcusu Bülent Uslu'dan Galatasaray'a sert sözler: Averajla gelen şampiyonluk...

Futbol yorumcusu Bülent Uslu sosyal medya hesabından Galatasaray'a ateş püskürdü.

51 Dakika Önce
2021-07-27 13:53:58
Spor yorumcusu Bülent Uslu'dan Galatasaray'a sert sözler: Averajla gelen şampiyonluk...

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Beşiktaş'a yakınlığı ile bilinen ve futbol yorumculuğu yapan Bülent Uslu, Galatasaray'ın transfer politikasını sert sözlerle eleştirdi.

Uslu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ''35 yaşındaki kalecisi ile 2,5 M€'dan 3 yıllık sözleşme uzatan Galatasaray, Rosier ve Ghezzal'dan sonra şimdi de anlaşmaya vardığımız Mert Günok'a talip olmuşlar. Belli ki 2 gol averajla gelen şampiyonluk çok acı çektirmiş!'' ifadelerini kullandı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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