DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Sudan'daki 'darbe karşıtı' gösterilerde 21 kişi yaralandı
Borsa günü yükselişle tamamladı
İngiliz medyası: Manchester United sahadan silindi
Rusya: Batı’nın Taliban’ı 'açlıkla imtihan etmesi' ters teper
ABD'den geri adım: İç işlerinize karışmayız
Avrupalı yatırımcılar Türkiye'ye ilginin nedenlerini anlattı
Spor ayakkabısı rekor bedelle satıldı
Büyükelçilerin açıklamasından sonra Dolar’da son durum
İran’dan AB’ye çağrı: ABD’den etkilenmeyin
Tahıl üretimi azalacak, meyve üretimi artacak
Portekiz'de sol hükümeti sallayan bütçe krizi resti
Benzine zam
EDHO'da oynayan Deniz kimdir? Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Deniz'in gerçek adı nedir?
'Büyükelçiliklerin geri adım atması olumlu'
Başkan Büyükkılıç talimat verdi, Kayseri ile Adana’yı Develi üzerinden bağlayan yol konforlu hale getirildi

TIMETURK / SPOR / Spor ayakkabısı rekor bedelle satıldı

Spor ayakkabısı rekor bedelle satıldı

Dünyaca ünlü ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin başlangıç yıllarında bir maçta giydiği spor ayakkabısı, yaklaşık 1 buçuk milyon dolarlık rekor bedelle satıldı.

1 Saat Önce
2021-10-25 18:13:03
Spor ayakkabısı rekor bedelle satıldı

Sotheby's Müzayede Evi tarafından yapılan açıklamada, ABD'li basketbolcu Michael Jordan'ın kariyerinin çaylak yılı 1984'te giydiği "Nike Air Ships" modelindeki spor ayakkabıların, Las Vegas'ta düzenlenen açık artırmada 1,472 milyon dolara alıcı bulduğu belirtildi.

104340_CHE20210429JordansneakersRTR_1619644264388

Açıklamada, müzayede evlerinde bir spor ayakkabı için verilen en yüksek bedel rekorunun kırıldığı da vurgulandı. 58 yaşındaki eski basketbolcu, söz konusu ayakkabıları, kariyerine başladığı Chicago Bulls formasıyla 5. maçında giymişti.

ABD'li ünlü şarkıcı Kanye West'in 2008 Grammy Ödül töreninde sergilediği performans sırasında giydiği ayakkabılar ise nisan ayında 1,8 milyon dolara alıcı bulmuştu. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş