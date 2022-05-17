Southampton - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig
İngiltere Premier Lig 37.haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk hesapları yapan Liverpool, Southampton'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Southampton - Liverpool maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Southampton - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
2022-05-17 21:21:03
İngiltere Premier Lig 37.haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk hesapları yapan Liverpool, Southampton'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Southampton - Liverpool maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Southampton - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Southampton - Liverpool maçı hangi gün ve saatte?
Southampton - Liverpool maçı 17 Mayıs Salı akşamı saat 21:45'te oynanacak.
Southampton - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?
Southampton - Liverpool İngiltere Premier Lig'in 37.haftasında karşılaşıyor. Nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabaka S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak.
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