Southampton - Liverpool maçını canlı izle! İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig 37.haftası dev bir maça sahne oluyor. Şampiyonluk hesapları yapan Liverpool, Southampton'a konuk oluyor. Birçok taraftar bu nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde Southampton - Liverpool maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair araştırma yapıyor. Peki Southampton - Liverpool maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?