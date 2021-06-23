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Sousa sigara içen Szczesny'ye değil gazetecilere kızdı.

EURO 2020'de mücadele eden Polonya Teknik Direktörü Paulo Sousa, sigara eden futbolcusunu bir kenara bırakarak fotoğrafı çeken gazeteciyi suçladı.

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23.06.2021 21:48:52
Sousa sigara içen Szczesny'ye değil gazetecilere kızdı.

Szczesny yerine görüntü alan paparazzileri suçlayan Sousa, "Sigara içen çok oyuncu var ama bunu toplum içinde yapmıyorlar. Fotoğrafları çeken paparazzilerdi. Bu, bir oyuncunun sigara içmesinden çok daha kötü. Bizim önümüzde sigara içmedi. Genç oyuncularımızı korumamız ve iyi şeyler öğrenmelerine yardımcı olmamız gerekiyor. Bu şekilde bunu sağlayamayız" dedi..

Öte yandan 31 yaşındaki kaleci, daha önce yaptığı açıklamada, "Arsenal'de düzenli olarak sigara içiyordum ve Arsene Wenger de bunu iyi biliyordu. Soyunma odasında kimsenin sigara içmesini istemiyordu. Ancak, bir maç sonrasında kendimi kaptırarak, soyunma odasında bir tane içtim" ifadelerini kullanmıştı..

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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