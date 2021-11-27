Somaspor - Vanspor FK maçı canlı yayınlanacak mı?
TFF 2.Lig'in 15.haftasında Manisa temsilcisi Somaspor kendi sahasında Vanspor FK'yı ağırlıyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
2021-11-27 10:56:51
TFF 2.Ligde iki takımın Play Off mücadelesi verdiği Somaspor Vanspor FK 15. hafta maçında karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele canlı yayınlanacak mı?
Somaspor Vanspor FK, Kırmızı Grup 15. haftasında karşı karşıya geliyor. Bu kritik karşılaşmayı hakem Süleyman Bahadır yönetecek.
Soma Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmada her iki takımda sahadan galibiyetle ayrılıp Plaf Off için avantaj elde etmek istiyor.
Somaspor Vanspor FK maçı saat kaçta hangi kanalda?
Saat 13:00'de başlayacak mücadele canlı olarak yayınlanacak. Somaspor kulübün resmi sosyal medya hesabında yayınlanması bekleniyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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