Somaspor - Çorum FK maçı canlı yayın!

TFF 2.lig Kırmızı Grup 13.hafta nefesleri kesecek mücadele ile başlıyor. Şampiyonluk hesapları yapan Çorum FK, Somaspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?