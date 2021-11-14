Somaspor - Çorum FK maçı canlı yayın!
TFF 2.lig Kırmızı Grup 13.hafta nefesleri kesecek mücadele ile başlıyor. Şampiyonluk hesapları yapan Çorum FK, Somaspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
2021-11-14 10:17:57
TFF 2.lig Kırmızı Gurp 13.hafta nefesleri kesecek mücadele ile başlıyor. Şampiyonluk hesapları yapan Çorum FK, Somaspor'a konuk oluyor. Peki bu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
TFF 2.Lig 13.hafta maçında temsilcimiz Çorum FK, Somaspor deplasmanında karşı karşıya geliyor. Peki bu zorlu mücadele ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
SOMASPOR - ÇORUM FK MAÇI NE ZAMAN?
Somaspor - Çorum FK mücadelesi 14 Kasım Pazar 13:00'da oynanacak.
SOMASPOR - ÇORUM FK MAÇININ HAKEMİ KİM?
Somaspor - Çorum FK maçında hakem M.Ali Özer düdük çalacak.
SOMASPOR - ÇORUM FK MAÇI HANGİ KANALDA?
Somaspor - Çorum FK maçı Kanal 19 TV ve Çorum TİME YouTube hesabından canlı olarak yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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