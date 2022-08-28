Somaspor - Batman Petrolspor maçı canlı nasıl izlenir? Hangi kanalda?

TFF 2.Lig'de yeni sezon oynanacak maçlarla başlıyor. Kırmızı Grup'ta ilk hafta maçında Somaspor kendi saha ve seyircisi önünde Batman Petrolspor'u konuk ediyor. Birçok taraftar nefesleri kesecek olan bu zorlu müsabakayı ekran başında takip etmek istiyor. Bunun içinde arama motorlarından Somaspor - Batman Petrolspor maçı hakkında araştırma yapıyor. Peki Somaspor - Batman Petrolspor maçı hangi kanaldan canlı yayınlanacak?