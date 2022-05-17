Sofiane Feghouli, Galatasaray'a veda etti
Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek Cezayirli futbolcu Sofiane Feghouli, sosyal medya hesabından bir veda mesajı yayımladı.
2022-05-17 22:57:05
Galatasaray'ın Cezayirli futbolcusu Sofiane Feghouli, tribünleri selamlayan bir fotoğrafının da yer aldığı mesajında, "Göstermiş olduğunuz misafirperverlik, saygı ve kendimi İstanbul'da, Galatasaray'da evimdeymiş gibi hissettiren Türk halkına; bana gösterdikleri sevgi ve aşk adına taraftarlarımıza ve takım arkadaşlarıma teşekkür ederim. Burada olmak benim için büyük bir onurdu." ifadelerini kullandı.
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