DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN

DOLAR

17,1113 ₺

EURO

18,0195 ₺

ALTIN

1.029,96 ₺

BİST

2.543,10 ₺

TIMETURK / SPOR / Slovenya - Sırbistan maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

Slovenya - Sırbistan maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde Slovenya kendi saha ve seyircisi önünde Sırbistan'ı konuk ediyor. Birçok taraftar Slovenya - Sırbistan maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Slovenya - Sırbistan maçı canlı nasıl izlenir?

2 Saat Önce
2022-06-12 20:53:59
Slovenya - Sırbistan maçı canlı nasıl izlenir? CANLI

UEFA Avrupa Uluslar Ligi Grup elemelerinde Slovenya kendi saha ve seyircisi önünde Sırbistan'ı konuk ediyor. Birçok taraftar Slovenya - Sırbistan maçının hangi kanaldan canlı yayınlanacağına dair arama motorlarından araştırma yapıyor. Peki Slovenya - Sırbistan maçı canlı nasıl izlenir?

Slovenya - Sırbistan maçı ne zaman saat kaçta?

Slovenya - Sırbistan UEFA Avrupa Uluslar Ligi'nde kozlarını paylaşıyor.

Slovenya - Sırbistan maçı canlı nasıl izlenir? Hangi kanaldan yayınlanacak?

Slovenya - Sırbistan maçı ülkemizde yayın yapan televizyon kanalların yayın akışında yer almıyor.

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş