Slavia Prag - Fenerbahçe maçını canlı izle! EXXEN CANLI
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
2022-02-24 21:55:00
UEFA Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında Slavia Prag temsilcimiz Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Peki nefesleri kesecek bu zorlu mücadele hangi kanaldan yayınlanacak?
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı 24 Şubat Perşembe günü saat 23.00'da oynanacak.
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Slavia Prag - Fenerbahçe maçı EXXEN platformundan canlı olarak yayınlanacak. .
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