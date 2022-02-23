Slavia Prag – Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

24 Şubat Perşembe (yarın) günü Eden Arena’da oynanacak Slavia Prag – Fenerbahçe maçı TSİ 23.00’te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh’ın yöneteceği karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak

UEFA Avrupa Ligi'nde grubunu 3. sırada tamamlayan Fenerbahçe, yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam ediyor. Fenerbahçe, Play-Off Turu ilk maçında Slavia Prag'ı konuk ederken 90 dakika, Çekya ekibinin 3-2′ kazanmıştı.

24 Şubat Perşembe (yarın) günü Eden Arena'da oynanacak Slavia Prag – Fenerbahçe maçı TSİ 23.00'te başlayacak. İngiliz hakem Chris Kavanagh'ın yöneteceği karşılaşma Exxen dijital platformundan canlı yayınlanacak. Slavia Prag – Fenerbahçe maçının canlı skor takibi ve tüm detayları ise fanatik.com.tr'de olacak.

FENERBAHÇE NASIL TUR ATLAR?

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ilk maçı konuk takım 2-3 kazandı. Çekya'da oynanacak rövanşta temsilcimizin işi bir hayli zor olacak. Slavia Prag, her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek. Fenerbahçe'nin tek farklı galibiyetinde maç uzayacak. Fenerbahçe'nin maç penaltılara gitmeden tur atlaması için 2 farklı kazanması gerekiyor.

UEFA, Slavia Prag ile Fenerbahçe arasında oynanacak Konferans Ligi rövanş maçının hakem kadrosunu açıkladı. Mücadeleyi İngiltere Futbol Federasyonu'ndan Chris Kavanagh yönetecek. Kavangh'ın yardımcılıklarını ise vatandaşları Constantine Hatzidakis ile Harry Lennard yapacak.

İSMAİL KARTAL: HİÇBİR ŞEY BİTMİŞ DEĞİL

Fenerbahçe dün yaptığı antrenmanla Slavia Prag rövanşı hazırlıklarının İstanbul'daki etabını tamamladı. İsmail Kartal, Samandıra'daki son idmanda öğrencilerine bir moral konuşması yaptı. 60 yaşındaki teknik adam, “Ligde ve Türkiye Kupası'nda aldığımız sonuçlarla büyük hayal kırıklığı yarattık. Slavia Prag'a karşı ilk maçta da şanssız bir yenilgi yaşadık. Ancak bunu tersine çevirmek hâlâ bizim elimizde” dedi.

İsmail Kartal, her geçen hafta yeni sistemin daha da oturduğunu belirterek, “Doğru yolda olduğumuzu gösteriyoruz. Genç arkadaşlarımız da büyük katkı veriyor. Prag'da bizi zor bir maç bekliyor. Rakibimiz, saygı duyulacak bir takım olduğunu Kadıköy'de gösterdi. Çok iyi oyunculara sahipler. Ancak biz de Fenerbahçe'yiz. Hiçbir şey bitmiş değil. Biz çok daha kaliteli bir takımız. Kendi oyunumuzu oynarsak, kalitemizi sahaya yansıtırsak, ilk maçtaki 3-2'lik mağlubiyete rağmen turu geçen taraf oluruz. Bu konuda benim size güvenim tam. Siz de kendinize güvenin” ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE ELEME TURLARINI GEÇMEKTE ZORLANIYOR

UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 play-off turu rövanşında yarın Çekya ekibi Slavia Prag'a konuk olacak Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı eleme turlarını geçmekte zorlanıyor. Sarı-lacivertli takım, 1959'dan itibaren yer aldığı Avrupa kupalarında, ilk maçından mağlup ayrıldığı 30 turun 29'unda elenmekten kurtulamadı. Fenerbahçe, bu eşleşmelerden sadece birinde rövanşta sonucu lehine çevirerek tur atlayabildi. Slavia Prag karşısında İstanbul'da oynadığı ilk karşılaşmayı 3-2 kaybeden Fenerbahçe, yarın deplasmanda son 16 turuna yükselebilmek için sahaya çıkacak. SADECE GÖTEBROG'U ELEDİ Fenerbahçe, ilk maçta yenilgi yaşadığı turlardan sadece birinde rövanşta aldığı sonuçla rakibini eledi. 1998-1999 sezonu UEFA Kupası ön eleme turunda İsveç'in Göteborg takımıyla eşleşen sarı-lacivertliler, deplasmandaki ilk maçtan 2-1 mağlup ayrıldı. İstanbul'daki rövanşı ise Fenerbahçe, Elvir Baliç'in tek golüyle kazanarak Göteborg'u elemeyi başardı.

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