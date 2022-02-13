Sivasspor Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 25. haftasında merak edilen maçlar arasında Sivasspor Yeni Malatya'da yer alıyor. Karşılaşmanın ardından maçın sonucu 2-1 oldu. Peki ama golleri kim attı? Maçı kim kazandı? İşte detaylar...

Sivasspor Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Süper Lig'in 25. haftasında merak edilen maçlar arasında Sivasspor Yeni Malatya'da yer alıyor. Karşılaşmanın ardından maçın sonucu 2-1 oldu. Peki ama golleri kim attı? Maçı kim kazandı? İşte detaylar...

Sivasspor - Yeni Malatya maçı kaç kaç bitti? Golleri kim attı?

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında sahasında Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup eden Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, stat çıkışında basın mensuplarına açıklama yaptı.

Goller;

31. dakika Kenan Özer

52. dakika Kayode

70. dakika Fajr

Sivasspor - Yeni Malatyaspor açı ev sahibi ekibin 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Her iki takım için de çok önemli bir maç olduğunu vurgulayan Demir Grup Sivasspor'un kulüp başkanı Mecnun Otyakmaz, maç çıkışı;

"Malatyaspor yeni bir yapılanmaya giderek içinden bir oyuncuyu teknik direktör yaptı. Dolayısıyla onların da ilk maçıydı ve içinde bulundukları durumdan dolayı çıkış yapmak istiyorlardı. Bu yüzden maça da çok etkili başladılar. Bizim de kart cezalılarımız ve önlibero mevkisindeki yedek oyuncumuzun da sakat olması sebebiyle dengesiz bir takımımız vardı. İlk yarıda maalesef bunu hissettik. Fakat daha sonra yapılan değişikliklerle daha iyi oynar hale geldik ve geriye düşmemize rağmen maçı çevirmesini bildik. Gerçekten bizim için önümüzdeki süreci belirleyecek önemli bir karşılaşmaydı. Dolayısıyla hem geri döndüğümüz için hem de 3 puanı aldığımız için çok sevinçliyiz." açıklamasında bulundu.

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