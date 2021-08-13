DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

Irak'ın kuzeyinde havan saldırısı: 1 asker şehit
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Güney Kore ile 'Swap' anlaşmasının analizi
Fatih Terim: Böyle bir morale ihtiyacımız vardı
Antalya namaz vakitleri (Diyanet)
Senatör Graham: Afganistan'da henüz en kötüsü yaşanmadı
Ümit Besen Nikah Masası sözleri
Termometrelere 'ateş' düştü
Portakal kabuğu reçeli nasıl yapılır?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükseldi
Sürekli boğaz temizleme isteği (boğaz reflüsü)
‘Ufukta iklim karantinaları mı var?’
Kayseri sınavsız girilen liseler
ANALİZ: Taliban neden Afgan Türkistanı bölgesine yoğunlaşıyor?
ABD, Kabil Büyükelçiliğindeki görevlilerin tahliyesi için 3 bin asker gönderecek

TIMETURK / SPOR / Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

37 Dakika Önce
2021-08-13 00:03:06
Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde play-off turuna yükseldi

GOOGLE NEWS'TE BİZİ TAKİP EDİN

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Dinamo Batum ile uzatmalarda 1-1 berabere kalan Demir Grup Sivasspor, ilk maçtaki skor avantajıyla play-off turuna yükseldi.

Kırmızı-beyazlı ekip, play-off turunda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile eşleşti.

thumbs_b2_dacd008be33ac01ba6af2a89ca3914d7

İlk yarı

13. dakikada Fajr'in sol kanattan kullandığı köşe atışında Dinamo Batum'un kalecisi Alavidze çift yumrukla topu uzaklaştırdı.

23. dakikada Ahmet Oğuz'un sağ çaprazdan ceza sahasına yerden gönderdiği top, Sefa Yılmaz'a gelmeden önce rakip defans oyuncuları tarafından uzaklaştırıldı.

26. dakikada Ahmet Oğuzun sağ taraftan kullandığı uzun taç atışına ceza alanı içinde iyi yükselen James'in kafa vuruşunda, meşin yuvarlak kaleci Alavidze de kaldı.

thumbs_b2_9b620447ee81453b7f0251721b0c0cd3

45. dakikada Flamarion'un ceza alanının solundan yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı

49. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Uğur Çiftçi, ceza alanındaki Sefa Yılmaz'ı meşin yuvarlak buluşturdu. Bu futbolcunun beklemeden yaptığı vuruşta top kale direğinin üstünden auta çıktı.

55. dakikada ceza sahasında topla buluşan James, hemen yanındaki Fajr'a pasını verdi. Fajr'in şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

thumbs_b2_68bb6c1b7c95d0de7eb4e3395b5f3c7e

64. dakikada Dinamo Batum tehlikeli geldi. Oyuna ikinci yarının başında giren Pantsulaia'nın ceza sahası içinden çektiği şutta top üst direğe çarptıktan sonra oyun alanına geri döndü. Pozisyonu takip eden Flamarion'un vuruşunda ise meşin yuvarlak kale direğinin üstünden auta gitti.

78. dakikada konuk ekip golü buldu. Sağ kanattan topla ceza sahasına giren Teidi, arka direkte Pantsulaia'yı meşin yuvarlakla buluşturdu. Pantsulaia, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 0-1

85. dakikada Gradel'in soldan kullandığı kornerde Hakan Arslan'ın arka direkte topu kontrol ederek yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak auta çıktı.

Maçın normal süresi konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi ve Sivasspor'un ilk maçtaki 2-1'lik galibiyeti nedeniyle uzatma bölümüne geçildi.

thumbs_b2_446fb3c144ac11b8d3cd96a24b19f3e9

92. dakikada Yatabare'nin ceza yayının dışından çektiği şutta meşin yuvarlak kalenin solundan farklı şekilde dışarı gitti.

105+1. dakikada sol kanattan topla ilerleyen Gradel, ceza alanı içinde Felix'e pasını verdi. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleciden sektikten sonra rakip defans oyuncuları tarafından kornere gönderildi.

109. dakikada Sivasspor eşitliği sağladı. Sağ kanatta Ziya Erdal'ın kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu son olarak önünde bulan Felix, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu. 1-1.

Mücadelenin uzatma bölümü 1-1 sona erdi ve Sivasspor, ilk maçtaki 2-1'lik galibiyetinin avantajıyla adını play-off turuna yazdıran taraf oldu.

thumbs_b2_2132d33d23b0f30f68ddbe8e3b012e27

Maçtan notlar

Stadyum kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alınan karşılaşmaya, taraftarlar yoğun ilgi gösterdi.

Taraftarlar, mücadele öncesinde teknik direktör Rıza Çalımbay ve futbolculara tezahüratlarıyla destek verdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş