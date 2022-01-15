Sivasspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'in 21.haftasında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
2022-01-15 15:13:51
Süper Lig'in 21.haftasında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?
Sivasspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başlayacak.
Sivasspor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?
Sivasspor - Trabzonspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)