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TIMETURK / SPOR / Sivasspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Sivasspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 21.haftasında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

14 Dakika Önce
2022-01-15 15:13:51
Sivasspor - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'in 21.haftasında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde lider Trabzonspor'u konuk ediyor. Peki bu zorlu mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Sivasspor - Trabzonspor maçı saat 16:00'da başlayacak.

Sivasspor - Trabzonspor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Trabzonspor maçı beIN Sports HD 1'den naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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