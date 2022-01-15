Sivasspor-Trabzonspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?

Sivasspor-Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Trabzonspor kaç puanda? Sivasspor kaçıncı ve kaç puanı var? İşte Sivasspor- Trabzonspor karşılaşmasının ayrıntıları....