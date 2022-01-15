Sivasspor-Trabzonspor maç sonucu I Trabzonspor kaç puanda?
Sivasspor-Trabzonspor maçının gollerini kim attı? Trabzonspor kaç puanda? Sivasspor kaçıncı ve kaç puanı var? İşte Sivasspor- Trabzonspor karşılaşmasının ayrıntıları....
2022-01-15 19:34:04
Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Sivasspor ile Trabzonspor karşılaştı.
Lider Trabzonspor 3 puan için sahaya çıkarak koltuğunu sağlamlaştırmaya çalıştı.
Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 21'inci haftasında Trabzonspor'u konuk etti. Kritik müsabaka 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
Sivasspor'un golünü Leke James, Trabzonspor'un golünü ise Abdülkadir Ömür kaydetti.
Maçın gollerini kim attı?
GOLLER: 20' James , 24' Abdülkadir
Sivasspor- Trabzonspor maçının gol dakikaları
20'inci dakika...Kaleci Uğurcan'ın elinden kaçırdığı top boşta kaldı. Altıpas içinde dokunan James topu filelerle buluşturdu: 1-0.
24'üncü dakika... Abdülkadir ceza alanına girdi. Kaleci ile karşı karşıya pozisyonda yerden vuruşunda topu ağlara göndererek skora denge getirdi: 1-1.
Maç bu skorla tamamlanınca puanlar paylaşıldı.
Trabzonspor'un kaç puanı var?
Sivasspor- Trabzonspor karşılaşmasında puanlar paylaşılırken Bordo Mavili ekip puanını 50 yaptı ve ilk sıradaki yerini koruyor.
Sivasspor kaçıncı?
Ev sahibi ekip ise puanını 30'a yükseltti. Ve 9. sırada yer alıyor.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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