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TIMETURK / SPOR / Sivasspor, sahasında Kopenhag ekibine mağlup oldu

Sivasspor, sahasında Kopenhag ekibine mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

45 Dakika Önce
2021-08-19 22:59:29
Sivasspor, sahasında Kopenhag ekibine mağlup oldu

UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında Demir Grup Sivasspor, sahasında Danimarka'nın Kopenhag ekibine 2-1 mağlup oldu.

İlk yarı

5. dakikada Kopenhag atağında ceza alanı içi sağ çaprazda topla buluşan Stage'in altıpasa doğru gönderdiği meşin yuvarlağa kimse dokunamayınca top taca çıktı.

10. dakikada Kopenhag tehlikeli geldi. Sol kanattan ceza sahasına topla birlikte giren Daramy'nin içeri kestiği meşin yuvarlağı rakip defans oyuncuları araya girerek uzaklaştırdı.

11. dakikada Sivasspor atağında Kayode'nin sağ çaprazdan ceza alanına girmeden çektiği şutta top kale direğine çarptıktan sonra taca çıktı.

25. dakikada Sivasspor sağ kanattan serbest vuruş kazandı. Gradel'in yaptığı ortaya ceza alanı içinde iyi yükselen Caner Osmanpaşa'nın kafa vuruşunda top kale direğinin üstünden auta çıktı.

36. dakikada Pep Biel'in sağdan kullandığı kornerde ceza sahasında kafalardan seken top Wind'in önünde kaldı. Bu futbolcunun vuruşunda meşin yuvarlağı Azubuike son anda kale çizgisinden uzaklaştırdı.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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