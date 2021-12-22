Sivasspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Sivasspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?