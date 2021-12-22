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TIMETURK / SPOR / Sivasspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Sivasspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Sivasspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

54 Dakika Önce
2021-12-22 16:16:43
Sivasspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. 18.hafta maçında Sivasspor kendi sahasında Çaykur Rizespor'u konuk ediyor. Peki bu nefesleri kesecek mücadele hangi platformdan yayınlanacak?

Sivasspor - Rizespor maçı bugün 17:00'da başlarken müssabakda Arda Kardeşler düdük çalacak.

Sivasspor - Rizespor maçı hangi platformdan canlı yayınlanacak?

Sivasspor - Rizespor maçı BeIN Sports HD 2 ekranlarından naklen yayınlanacak.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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