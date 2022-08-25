Sivasspor - Malmö maçı şifresiz mi yayınlanacak? Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi play off rövanş maçında Sivasspor kendi saha ve seyircisi önünde Malmö'yü konuk ediyor. Birçok taraftar bu maçın şifreli mi şifresiz mi yayınlanacağını merak ediyor. Peki Sivasspor - Malmö maçı şifresiz mi yayınlanacak?