Sivasspor, Konya'dan 3 altın puanla dönüyor
Kendi evinde Demir Grup Sivasspor'u ağırlayan İttifak Holding Konyaspor rakibine 1-0 mağlup oldu ve iç sahadaki yenilmezlik serisi sona erdi.
2022-01-09 15:30:52
Sivasspor, Konya deplasmanından 3 altın puanla dönüyor.
İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında sahasında konuk ettiği Demir Grup Sivasspor'a 1-0 mağlup oldu.
66. dakikada konuk ekip öne geçti. Erdoğan Yeşilyurt'un ceza sahasına gönderdiği topu Hadziahmetovic uzaklaştırmaya çalıştı. Topu önünde bulan Leke James'in sert vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1
70. dakikada Cikalleshi'nin ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.
85. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Erdoğan Yeşilyurt'un altıpas üzerinden şutunda top, kaleci Sehic'te kaldı.
Karşılaşmada başka pozisyon olmadı ve Demir Grup Sivasspor sahadan 1-0 galip ayrıldı.
Bu sonucun ardından evinde oynadığı 11. maçında yenilen Konyaspor 39 puanda kalırken Demir Grup Sivasspor puanını 29'a yükseltti.
Konyaspor bu sezon sahasında ilk kez kaybetti.
Stat: MEDAŞ Konya Büyükşehir
Hakemler: Cüneyt Çakır, Alpaslan Dedeş, Tarık Ongunk
İttifak Holding Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı, Guilherme, Soner Dikmen (Dk. 81 Musa Çağıran), Hadziamhetovic, Michalak (Dk. 63 Ahmed Hassan), Rahmanovic (Dk. 70 Çekiçi), Bytyqi, Cikalleshi
Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ahmet Oğuz, Uğur Çiftçi, Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Kerem Atakan Kesgin (Dk. 86 Özkan Yiğiter), Hakan Arslan, Pedro Henrique (Dk. 57 Kayode), Leke James (Dk. 79 Yatabare)
Gol: Dk. 66 Leke James (Demir Grup Sivasspor)
Sarı kartlar: Dk. 23 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 88 Uğur Çiftçi, Erdoğan Yeşilyurt (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Soner Dikmen, Dk. 88 Ahmet Çalık, Abdülkerim Bardakçı (İttifak Holding Konyaspor)
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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