Sivasspor, İstanbul'dan 3 puanla dönüyor

Kasımpaşa, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi.

Ev sahibi ekip müsabakanın ilk yarısını 43. dakikada Samba Camara'nın kendi kalesine attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda baskısını arttıran Demir Grup Sivasspor 50. dakikada Fayçal Fajr'ın attığı golle skora denge getirdi.

76 ve 81. dakikalarda Mustapha Yatabare ile arka arkaya 2 kez daha rakip ağları sarsan Rıza Çalımbay'ın öğrencileri, üstünlüğü ele aldı.

Müsabakanın kalan kısmında başka gol olmadı ve Sivasspor, deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti.

Bu sonucun ardından ligde üst üste 4. galibiyetini alan Demir Grup Sivasspor, 25 puan ve maç fazlasıyla 7. sıraya yerleşti.

Spor Toto Süper Lig'deki galibiyet hasreti 6 maça çıkan ev sahibi Kasımpaşa ise 11 puanla ligin son sırasında yer aldı.

Karşılaşmanın öne çıkan anları

3. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Doğucan Haspolat'ın pasıyla savunmanın arkasına sarkan Jörgensen'in penaltı noktası civarından çıkardığı şutta kaleci Ali Şaşal Vural gole izin vermedi.

43. dakikada ev sahibi takım öne geçti. Jörgensen'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan ve ceza sahasına giren Travnik, kale alanına yerden sert çevirdi. Altıpasın içinde Camara'ya çarpan meşin yuvarlak, filelerle buluştu: 1-0

50. dakikada Demir Grup Sivasspor beraberliği sağladı. Ceza sahası dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan kazanılan serbest atışta topun başına geçen Faycal Fajr'ın yaptığı şık vuruşta meşin yuvarlak, iki direğin birleştiği noktadan filelerle buluştu: 1-1

75. dakikada Eysseric'in soldan kullandığı kornerde Donk'un arka direkte yaptığı kafa vuruşunda, kaleci Ali Şaşal Vural topu üstten kornere çeldi.

76. dakikada konuk ekip öne geçti. Sağdan pas organizasyonuyla kullanılan köşe vuruşunda Gradel, topu Fajr'dan aldıktan sonra ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Yatabare'nin yaptığı kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2

81. dakikada Sivasspor farkı 2'ye çıkardı. Ani gelişen atakta ceza sahası dışında sol çaprazda topla buluşan Kayode, pasını Yatabare'ye verdi. Bu oyuncunun ceza sahası içinden uygun durumda çıkardığı şutta meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-3

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Şansalan, Mustafa Savranlar, Cemil Tunç

Kasımpaşa: Harun Tekin, Hadergjonaj, Donk, Tarkan Serbest, Evren Eren Elmalı (Dk. 85 Sakıb Aytaç), Travnik, Doğucan Haspolat, Yusuf Erdoğan (Dk. 86 Ben Ouanes), Eysseric, Ahmet Emin Engin (Dk. 65 Varga), Jörgensen (Dk. 69 Umut Bozok)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 90+4 Muhammed Emin Ergin), Goutas, Camara, Uğur Çiftçi, Fajr, Cofie (Dk. 90+4 Özkan Yiğiter), Kerem Atakan Kesgin (Dk. 74 Hakan Arslan), Pedro Henrique (Dk. 74 Kayode), Gradel, Yatabare (Dk. 89 Leke James)

Goller: Dk. 43 Camara (Kendi kalesine) (Kasımpaşa), Dk. 50 Fajr, Dk. 76 ve 81 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 43 Kerem Atakan Kesgin, Dk. 49 Pedro Henrique (Demir Grup Sivasspor), Dk. 49 Eysseric, Dk. 51 Hadergjonaj, Dk. 59 Donk, Dk. 70 Tarkan Serbest (Kasımpaşa)

Öte yandan Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında ağırladığı Demir Grup Sivasspor'a 3-1 yenilen Kasımpaşa'da teknik direktör Hakan Kutlu, mağlubiyet nedeniyle çok üzgün olduklarını dile getirdi.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kutlu, "Mutlak kazanmamız gereken bir maçtan mağlup ayrıldık. Çok üzgünüz. İlk yarıda iyi şeyler ortaya koyduk. İkinci yarıda yediğimiz gole kadar oyunun hakimiyeti bizdeydi. Orta hakemin 5 metreden görüp vermediği pozisyonda, yan hakem 30 metreden sarı kart ve faul verdirdi ve duran toptan gol yedik. Rakip öne geçtikten sonra skoru değiştiremedik ve mağlup olduk." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de 11 puanla 20. ve son sırada yer alan lacivert-beyazlıların deneyimli çalıştırıcısı, "İstifa etmeyi düşünüyor musunuz?" sorusuna, "Kulüple konuşmadım. Konuşuruz. Ne gerekirse yapılır. Ligde 7. maçım ve tek galibiyetimiz var. Oyun olarak ileri gitsek de skor almakta zorlanıyoruz." cevabını verdi.

Kaynak: TRT Spor, AA