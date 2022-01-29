Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda saat kaçta?

Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın hazırlıkları iki takım için de hızlı bir şekilde sürüyor. Peki ama Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi statta oynanacak, hangi kanalda gösterilecek? Karşılaşma ayın kaçında hangi gün ve saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın hazırlıkları iki takım için de hızlı bir şekilde sürüyor. Peki ama Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi statta oynanacak, hangi kanalda gösterilecek? Karşılaşma ayın kaçında hangi gün ve saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Gaziantep FK antrenmanına, tedavisi devam eden Sagal dışında tüm futbolcular katıldı. Sivasspor ise akşam idmanıyla hazırlıklarına devam ediyor.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan Sivasspor - Gaziantep FK maçı 5 Şubat Cumartesi 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.

24. hafta hakemleri kimler?

Süper Lig'in 24. hafta yapılacak olan karşılaşmalarında hangi hakemlerin yer alacağı henüz açıklanmadı. Açıklandığı taktirde detayları "Spor" kategorisinden ya da haberin içerisindeki güncel bilgilerden öğrenebilirsiniz. .