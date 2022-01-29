DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Adalet Bakanlığı'nda devir teslim: Gül görevini Bozdağ’a teslim etti
Botticelli'nin ünlü tablosu 45 milyon dolara satıldı
Şanlıurfa'da arazi kavgası: 23 yaralı
Kılıçdaroğlu, KYK bursu için ''tefecilik'' dedi: ''Bunu kaldıracağız''
Dünyada bir ilk: Yerli elektrikli traktör, seri üretime geçecek
'Selam Tevhid' kumpası davasında cezalar onandı
Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda saat kaçta?
İsrail Başbakanı: İran ahtapotunun kollarını değil kafasını vuracağız
Ashleigh Barty kimdir? Avustralya Açık kadınlar şampiyonu Ashleigh Barty nereli?
Kaderimin Oyunu 6. bölüm full izle | Kaderimin Oyunu son bölüm tek parça kesintisiz izle
HepsiJET'ten yüzde 46 zam açıklaması
Erdoğan'dan ''doğalgazın bir haftalık ömrü var'' iddialarına yanıt
Aziz 11. bölüm izle | Aziz son bölüm tek parça HD izle
Sosyal yardım ödemelerinde artış
Arka Sokaklar 612. bölüm full HD izle | Arka Sokaklar son bölüm (yeni bölüm)

TIMETURK / SPOR / Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda saat kaçta?

Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda saat kaçta?

Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın hazırlıkları iki takım için de hızlı bir şekilde sürüyor. Peki ama Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi statta oynanacak, hangi kanalda gösterilecek? Karşılaşma ayın kaçında hangi gün ve saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

51 Dakika Önce
2022-01-29 13:46:46
Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman? Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda saat kaçta?

Sivasspor Gaziantep FK maçı ne zaman? Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan karşılaşmanın hazırlıkları iki takım için de hızlı bir şekilde sürüyor. Peki ama Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi statta oynanacak, hangi kanalda gösterilecek? Karşılaşma ayın kaçında hangi gün ve saat kaçta? İşte merak edilen detaylar...

Sivasspor - Gaziantep FK maçı ne zaman?

Gaziantep FK antrenmanına, tedavisi devam eden Sagal dışında tüm futbolcular katıldı. Sivasspor ise akşam idmanıyla hazırlıklarına devam ediyor.

Gaziantep FK ile Sivasspor, 5 Şubat Cumartesi günü saat 13.30'da Kalyon Stadyumu'nda karşılaşacak.

Sivasspor Gaziantep FK maçı hangi kanalda saat kaçta?

Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında gerçekleşecek olan Sivasspor - Gaziantep FK maçı 5 Şubat Cumartesi 13.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN SPORTS ekranlarında şifreli olarak yayınlanacak.

24. hafta hakemleri kimler?

Süper Lig'in 24. hafta yapılacak olan karşılaşmalarında hangi hakemlerin yer alacağı henüz açıklanmadı. Açıklandığı taktirde detayları "Spor" kategorisinden ya da haberin içerisindeki güncel bilgilerden öğrenebilirsiniz. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş