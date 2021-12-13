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TIMETURK / SPOR / Sivasspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Sivasspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki futbolseverler bu maçı hangi platformdan canlı olarak izleyebilir?

2 Saat Önce
2021-12-13 12:49:21
Sivasspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki futbolseverler bu maçı hangi platformdan canlı olarak izleyebilir?

Sivasspor - Galatasaray maçı bugün saat 18:00'da başlayacak.

Sivasspor - Galatasaray maçı hangi paltformdan yayınlanacak?

Sivasspor - Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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