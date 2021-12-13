Sivasspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!

Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki futbolseverler bu maçı hangi platformdan canlı olarak izleyebilir?