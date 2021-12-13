Sivasspor - Galatasaray maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki futbolseverler bu maçı hangi platformdan canlı olarak izleyebilir?
2021-12-13 12:49:21
Süper Lig'de heyecan devam ediyor. 16.hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Peki futbolseverler bu maçı hangi platformdan canlı olarak izleyebilir?
Sivasspor - Galatasaray maçı bugün saat 18:00'da başlayacak.
Sivasspor - Galatasaray maçı hangi paltformdan yayınlanacak?
Sivasspor - Galatasaray maçı BeIN Sports HD 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacaktır.
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
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